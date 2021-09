Trotz 4,9 Prozent: Linke mit Fraktionsstärke im Bundestag

Drei Direktmandate erhält die Partei Die Linke. Deshalb wird sie in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses im Deutschen Bundestag vertreten sein.

Drei Direktmandate in Berlin und Leipzig

Denn die Abgeordneten Gregor Gysi und Gesine Lötzsch in Berlin sowie Sören Pellmann in Leipzig verteidigten ihre Direktmandate, wie die Auszählung aller Stimmen in ihren Wahlkreisen ergab. Dagegen verlor die Berliner Abgeordnete Petra Pau ihr Direktmandat; und nach Auszählung fast aller Erststimmen galt das auch für das bisherige fünfte Direktmandat der Linken, ebenfalls in Berlin.

"Grundmandatsklausel" rettet "Die Linke"

Damit ist es nun unerheblich, dass die Linke die 5-Prozent-Hürde gerissen hat. Denn laut vorläufigem Ergebnis liegt sie bei nur 4,9 Prozent. Doch es gilt die sogenannte Grundmandatsklausel: Erreicht eine Partei drei oder mehr Direktmandate, erfolgt eine Mandatsvergabe nach Zweitstimmenergebnis, auch wenn dieses unter fünf Prozent liegt.

Linke profitiert zum zweiten Mal von Sonderregel

Die Linke, damals noch PDS, hat davon schon einmal profitiert: 1994 kam sie auf nur 4,4 Prozent der gültigen Zweitstimmen, bekam dann aber wegen vier Direktmandaten auch 26 Landeslistensitze.

Für eine Mitarbeit in einer Koalition werden die Linken aber nicht gebraucht: Die Option Rot-Grün-Rot erhielt nicht ausreichend Stimmen.

So schnitten die Direktkandidaten ab

Gregor Gysi war erfolgreich als Direktkandidat in Treptow-Köpenick mit 35,4 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Gysi schlug die frühere Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein, die für die CDU antrat und auf 13,5 Prozent der Erststimmen kam. In Lichtenberg gewann die langjährige Linke-Abgeordnete Gesine Lötzsch mit 25,8 Prozent. Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau unterlag hingegen im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf mit 21,9 Prozent dem CDU-Kandidaten und früheren Sozialsenator Mario Czaja, der 29,4 Prozent erreichte.

Pau hatte 2017 noch 34,2 Prozent erzielt. Sie hatte den Wahlkreis, der immer als eine der Hochburgen ihrer Partei galt, fünf Mal gewonnen. Davor holte Gysi ihn drei Mal, damals noch für die PDS. Sören Pellmann gewann seinen Leipziger Stimmkreis mit 22,8 Prozent und setzte sich dabei gegen seine grüne Mitbewerberin Paula Piechotta durch, die mit 18,4 Prozent auf Platz 2 kam.

(Mit Material von dpa)