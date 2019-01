Tropensturm "Pabuk" erreicht Thailand

Der Tropensturm "Pabuk" ist mit Böen, heftigem Regen und steigenden Meeresfluten im Süden Thailands auf Land getroffen. Der Sturm habe mit Windgeschwindigkeiten von 70 km/h die Provinz Nakhon Si Thammarat auf der Malaiischen Halbinsel erreicht, sagte der Generaldirektor des meteorologischen Dienstes, Phuwieng Prakhammintara.

Tausende mussten in Sicherheit gebracht werden

Vor der thailändischen Küste kenterte Berichten zufolge in hohem Seegang ein Fischerboot mit sechs Mann Besatzung. Ein Besatzungsmitglied ertrank, ein weiteres wird vermisst. Strände wurden geschlossen, auf der Touristeninsel Ko Samui im Golf von Thailand waren Bars und Restaurants aber trotz des schlechten Wetters geöffnet und bewirteten Gäste. In vier Provinzen wurden vor dem Sturm 6.100 Einwohner aus ihren Wohnorten in Sicherheit gebracht, teilte das Ministerium für Katastrophenschutz mit.

Schon vor der Ankunft von "Pabuk" standen in der Provinz 800 Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok Straßen unter Wasser und waren Stromleitungen unterbrochen. Die Behörden riefen die Bewohner auf, das Gebiet zu verlassen. Wer noch in den Häusern sei, solle Krach machen und sich bemerkbar machen.

Flüge abgesagt - Fährverbindungen eingestellt

Der meteorologische Dienst rechnet mit bis zu fünf Meter hohen Wellen im Golf von Thailand. In der Andamanensee auf der Westseite der Halbinsel sollen sie bis zu drei Meter hoch schlagen. Schiffe sollten bis Samstag an Land bleiben.

Flüge nach Nakhon Si Thammarat und Ko Samui wurden abgesagt, Fährverbindungen im Golf von Thailand eingestellt. Zwei Erdgasbohrinseln im Golf stoppten den Betrieb und evakuierten ihre Besatzungen, wie die staatliche Erdölgesellschaft PTT mitteilte.

Das Auswärtige Amt veröffentlichte einen aktuellen Reisehinweis für Thailand-Urlauber. Reisende wurden gebeten, die lokalen Medien zu verfolgen, engen Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter beziehungsweise der Fluggesellschaft zu halten und die Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt zu beachten.

So schlimm wie "Harriet"?

"Pabuk" ist der erste Tropensturm seit drei Jahrzehnten, der die Region außerhalb der Monsunzeit heimsucht. Meterologen schätzen, dass "Pabuk" ähnlich zerstörerisch werden könnte wie der Tropensturm "Harriet", der 1962 fast 1.000 Menschen im Land tötete.