Trockener Winter - Deutschland drohen weitere Dürreschäden

Derzeit bestimmt Hochdruckeinfluss das Wetter in Bayern. Sehr milde Luft aus Südspanien führt zu vergleichsweise Temperaturen von bis zu 18 Grad im Allgäu. Doch in den nächsten Tagen dürften die Grade absinken. In den Nächten wird mit Tiefstwerte zwischen +4 und -2 Grad gerechnet. Der BR Wetterexperte Michael Sachweh hält es allerdings für zu früh, um von der sogenannten russischen Kältepeitsche zu sprechen:

"Im Grunde genommen sinken die Temperaturen jetzt auf das für einen November normale Niveau. Das mag man als kälter empfinden, allerdings sind wir von der großen Kälte nach wie vor entfernt." BR- Wetterexperte Michael Sachweh

Kein Regen oder Schnee in Sicht

Was den BR-Meteorologen und seine Kollegen allerdings beunruhigt, ist die anhaltende Trockenheit. Auch in den nächsten beiden Wochen rechnet Sachweh nicht mit nennenswerten Regenfällen und gibt eine düstere Prognose.

"Wenn sich diese Trockenheit bis zum Frühjahr fortsetzt, dann bekommen wir Dürreschäden, wie sie Deutschland noch nicht gesehen hat." BR- Wetterexperte Michael Sachweh

Noch zehre man vom Grundwasser, dank der Niederschläge im letzten Winter, so der Wetterexperte. In einigen Regionen wie zum Beispiel im bayerischen Wald wird das Wasser schon jetzt knapp. Über einen schneereichen Winter durften sich in dieser Saison also nicht nur Rodler und Skifahrer freuen, sondern auch die Landwirte.