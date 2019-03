Trittin lobt Schülerbewegung "Fridays for Future"

Ratschläge wolle er den Jugendlichen aber nicht erteilen. "Ich finde immer, dass ältere Herrschaften im Alter von 64 Jahren aufhören sollten, jungen Leuten Ratschläge zu erteilen. Sie müssen ihren eigenen Weg finden."

"Jugendliche rebellieren zurecht"

Trittin verwies auf die verfehlten Klimaziele der großen Koalition. "Ich finde, dagegen rebellieren die Jugendlichen zurecht."

Der ehemalige Bundesumweltminister traut der Bewegung zu, etwas zu bewirken. "Wir haben jetzt diese Diskussion an jedem Frühstückstisch von Familien mit Kinder in diesem Alter." Und die Schüler seien gut vorbereitet, so der Grünen-Politiker weiter.

"Die Erwachsenen treffen auf sehr kluge und informierte Jugendliche. Deswegen wird der Druck immer größer."