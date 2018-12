14.12.2018, 12:51 Uhr

Tritt 2019 in Kraft: Bundesrat stimmt "Gute-Kita-Gesetz" zu

Der Bund will die Länder beim Kita-Ausbau massiv unterstützen. Nachdem der Bundestag am Freitag das "Gute-Kita-Gesetz" beschloss, hat es der Bundesrat passieren lassen. Damit kann das Gesetz zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.