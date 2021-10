Trip nach Jaffa: Palästinenser und die Sehnsucht nach dem Meer

Plötzlich wird es still im Bus. Sehr still. Es ist der entscheidende Moment dieser Reise. Etwa 20 Männer, Frauen und Kinder kauern nervös in ihren Sitzen. Die Palästinenser wollen gleich einen Kontrollposten der israelischen Armee passieren. Die Grenze – viele sagen die Linie - zwischen dem besetzten Westjordanland und Israel.

Fast niemand in diesem Bus hat eine Einreiseerlaubnis. Auch die 28-jährige Doua weiß: Was sie vorhat, ist nach israelischem Recht illegal. Die Palästinenserin war noch nie in ihrem Leben in Israel. Und noch nie an den Stränden des Landes. "Um ehrlich zu sein: Ich bin etwas nervös", sagt sie. "Weil es sein könnte, dass wir es nicht schaffen."

Mit israelischem Kennzeichen durch den Checkpoint

Der Fahrer gibt letzte Anweisungen: Die Frauen mit Kopftüchern sollen sich nach hinten setzen. Alle anderen nach vorne. Hinten werden die Vorhänge zugezogen. Der Bus hat ein israelisches Kennzeichen. "Hoffentlich halten die uns für israelische Siedler", scherzt der Busfahrer. Dann erreicht er den Checkpoint.

Ein israelischer Soldat überprüft zunächst einen Lastwagen, der vor dem Bus steht. Dann lässt er die Schranke nach oben und der Bus mit den Palästinensern kann passieren. Jubel bricht aus. Die Frauen trillern mit ihren Zungen.

Aus Anspannung wird Erleichterung. In etwa 45 Minuten wird der Bus einen Sehnsuchtsort erreicht haben: Das Meer. Die einst palästinensische Hafenstadt Jaffa, die heute zu Tel Aviv gehört. Jede Woche fahren hunderte, manchmal tausende Palästinenser mit Bussen ans Meer. Obwohl sie das eigentlich nicht dürfen.

Einmal ans Meer für umgerechnet 40 Euro

Eine Stunde zuvor fuhr der Bus in Ramallah ab. Von dort sind es gerade einmal 45 Kilometer Luftlinie bis zum Meer bei Jaffa. Aber dazwischen liegt die israelische Sperranlage. Sie besteht aus Mauern, Zäunen und Kontrollposten. Aus israelischer Sicht dient die Sperranlage der Sicherheit, gebaut als Reaktion auf palästinensische Terroranschläge. Die Palästinenser entgegnen, die Mauer raube ihnen Land und schränke ihre Bewegungsfreiheit ein.

Umgerechnet 40 Euro kostet die Fahrt ans Meer und zurück. Eine Garantie, dass der Bus sein Ziel auch erreicht, gibt es nicht. Der Reiseleiter, dessen Namen wir an dieser Stelle nicht nennen sollen, raucht eine Zigarette nach der nächsten. Sein Unternehmen hat sich auf Ausflüge nach Israel spezialisiert.

"Wir fahren jetzt los", sagt der Mann "und Inshallah, so Gott will, schaffen wir es durch den Kontrollposten". Wenn das nicht klappt, fügt der Reiseleiter hinzu, müssten sie es durch ein Loch im Zaun versuchen.

Zwischen Partystimmung und Traurigkeit

Die 28-jährige Doua stammt aus Hebron im Süden des Westjordanlandes. Aufgewachsen ist sie im Ausland. Das kennt sie gut. Israel und seine Küste aber noch gar nicht. "Ich bin sicher, dass es überwältigend sein wird", sagt die Frau. Die Natur und das Meer wolle sie genießen: "Ohne zu sehr über die Politik nachzudenken und das, was um mich herum ist."

Doch die Politik auf dieser Reise auszublenden, das gelingt Doua nicht. Dass ihre Einreise davon abhängt, ob ein junger israelischer Soldat sie durchwinkt oder nicht, macht sie wütend. "Du kommst aus Deutschland, oder?", fragt sie den Reporter, "mit Deinem Pass kannst Du also einfach rüber. Für uns geht das nicht. Das macht mich traurig".

"Viermal legal, zweimal illegal"

Der Busfahrer fährt etwas halsbrecherisch die Hügel des Westjordanlandes hinab. Ein paar Frauen heben ihre Hände im Takt der Musik. Ein bisschen erinnert das Ganze an eine Klassenfahrt. Aber Klassenfahrten beinhalten normalerweise keine illegalen Grenzübertritte. Prinzipiell können Palästinenser eine Einreise nach Israel bei der zuständigen Armeebehörde beantragen. Etwa 70.000 Arbeiter haben so eine Genehmigung. Aber die Anträge sind langwierig und werden in vielen Fällen abgelehnt.

Im Bus sitzt auch Tawfiq. Er ist 27 Jahre alt und war bereits sechs Mal in Israel. "Viermal legal", sagt er, also mit Einreisegenehmigung, und "zweimal illegal", so wie er es heute vorhat. Tawfiq zeigt ein Video, das er mit seinem Handy gemacht hat. Es soll zeigen, wie Palästinenser recht mühelos die Sperranlage zwischen dem Westjordanland und Israel passieren. An einer Stelle klafft im Zaun eine große Lücke.

Viele Palästinenser im Bus sind davon überzeugt, dass Israel an solchen Stellen bewusst wegschaut. Die israelische Regierung wisse genau, dass jeden Tag hunderte Menschen illegal vom Westjordanland nach Israel reisten, davon ist Tawfiq überzeugt: "Sie wissen aber auch, dass wir nur Spaß haben wollen. Und keine Probleme machen." Dass man ein Auge zudrücke, weist die israelische Armee entschieden zurück. Der Sicherheitszaun habe zu einem Rückgang von Terroranschlägen geführt, heißt es schriftlich. Den Zaun zu beschädigen, um unkontrollierte Zugänge nach Israel zu schaffen, sei ein schwerer Verstoß gegen Gesetze.

Ernüchterung, keine Begeisterung in Jaffa

Am Nachmittag hat der Bus sein Ziel erreicht: Jaffa. Doua, Tawfiq und die anderen Reisenden stehen an der Hafenpromenade. Unten treffen die Wellen auf den Strand. Im Hintergrund ist Tel Aviv zu sehen. Mittelmeerromantik! Schön ist es hier in Israel. Aber die Palästinenser aus dem Bus sind nachdenklich und traurig.

"Ich dachte, ich würde hier Spaß haben", sagt Doua, "aber so ist es nicht. Ich will nach Hause". Sie habe sich die Menschen angeschaut, sagt die Palästinenserin. Sie habe das Gefühl, die Menschen hassten sie. In jedem anderen Land könne sie sich mit den Leuten anfreunden. Nicht aber in Israel. "Glaubst Du nicht, dass manche von diesen Menschen deine Freunde sein wollen?", fragt der Reporter. Doua verneint.

Seit etwa 30 Jahren setzten sich viele Länder dieser Welt für eine Zweistaatenlösung ein. Für ein souveränes Palästina, das in Frieden an der Seite Israels existiert. Die Aussichten auf einen solchen Staat schwinden, wofür beide Seiten sich gegenseitig verantwortlich machen. Was sich Länder wie Deutschland wünschen, dass Palästinenser mit positiven Gefühlen nach Israel reisen und diesen Staat auch anerkennen: Bei dieser Reisegruppe ist das nicht der Fall. Mit Israel verbinden sie vor allem die Besatzung.

Das Meer versöhnt – wenigstens ein bisschen

Tawfiq aus Nablus sitzt auf der Hafenmauer. Er will später Schwimmen gehen. Eine Bootsfahrt machen und den Sonnenuntergang erleben. Und für einen Moment gerät der jahrzehntealte Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern in den Hintergrund.

"Wenn ich auf das Meer blicke, verschwinden die Gedanken an alle traurigen Dinge", sagt der Palästinenser aus Nablus: "Schau doch mal auf diese Schönheit."