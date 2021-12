Verfassungsgericht verpflichtet Gesetzgeber zu Triage-Regelungen

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung den Bundestag aufgefordert, Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für den Fall einer pandemiebedingten Triage zu treffen. Andernfalls bestehe das Risiko, dass Menschen bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungsressourcen wegen einer Behinderung benachteiligt würden, betonte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Auch die Ärzte bräuchten Unterstützung, um die dann anstehenden schweren Entscheidungen bei einer Triage zu treffen.

Schutzauftrag des Grundgesetzes

Das Gericht teilte mit, aus dem Schutzauftrag des Grundgesetzes wegen des Risikos für das höchstrangige Rechtsgut Leben folge eine Handlungspflicht für den Gesetzgeber. Im Grundgesetz steht: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."

Diese Handlungspflicht habe der Gesetzgeber verletzt, weil er keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen habe. Er müsse dieser Pflicht in Pandemiezeiten nachkommen und dafür sorgen, dass jede Benachteiligung wegen einer Behinderung "hinreichend wirksam verhindert wird". Auf den Grund der Behinderung komme es dabei nicht an. Das Grundrecht schütze daher auch chronisch Kranke. Erforderlich sei eine gesetzliche Handhabe, die sicherstelle, "dass allein nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden wird".

Bei der konkreten Ausgestaltung habe der Gesetzgeber Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum, so die Richter.

Kläger über bisherige "Empfehlungen" besorgt

Eine Triage betrifft Situationen, in denen weniger Plätze oder Geräte zur Verfügung stehen, als für die Patienten erforderlich. Ärzte müssen dann entscheiden, welche Patienten beispielsweise ein Beatmungsgerät erhalten. Neun Menschen mit teils schwersten Behinderungen und Vorerkrankungen hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht. Sie befürchten, in solchen Situationen von Ärzten aufgegeben zu werden, da bislang keine gesetzlichen Vorgaben zur Triage existieren.

Maßgeblich im Klinik-Alltag sind bisher "Klinisch-ethische Empfehlungen", welche die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit anderen Fachgesellschaften erarbeitet hat. Die Klägerinnen und Kläger sehen die dort genannten Kriterien mit Sorge, weil auch die Gebrechlichkeit des Patienten und zusätzlich bestehende Krankheiten eine Rolle spielen. Sie befürchten, aufgrund ihrer statistisch schlechteren Überlebenschancen das Nachsehen zu haben.

Risiko, bei Zuteilung von Behandlungen benachteiligt zu werden

Das Verfassungsgericht bestätigte diese Auffassung, indem es nun befand, dass es aktuell Anhaltspunkte dafür gebe, dass für die Beschwerdeführenden ein Risiko bestehe, benachteiligt zu werden. Eine solche Benachteiligung bei der Zuteilung überlebenswichtiger, nicht für alle zur Verfügung stehender intensivmedizinischer Behandlungsressourcen dürfe es wegen einer Behinderung jedoch nicht geben.

Das Verfassungsgericht erläuterte, die Empfehlungen der Divi seien rechtlich nicht verbindlich und "kein Synonym für den medizinischen Standard im Fachrecht". Zudem weist es auf die möglichen Risiken bei der Beurteilung hin, die sich aus den Empfehlungen ergeben könnten. Es müsse sichergestellt sein, "dass allein nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden wird".

Der Gesetzgeber hat Handlungsspielraum

Der Gesetzgeber habe mehrere Möglichkeiten, dem Risiko einer Benachteiligung wegen einer Behinderung bei der Zuteilung pandemiebedingt knapper intensivmedizinischer Ressourcen wirkungsvoll zu begegnen, befand das Gericht. Als Beispiel wurden Vorgaben für ein Mehraugen-Prinzip bei Auswahlentscheidungen genannt oder Regelungen zur Unterstützung vor Ort. "Der Gesetzgeber hat zu entscheiden, welche Maßnahmen zweckdienlich sind", hieß es in der Mitteilung.

Auch Ärzte wollen Rechtssicherheit

Die von den Klägern angemahnte gesetzliche Regelung könnte auch auf ärztlicher Seite auf Zustimmung stoßen. Die Divi und Mitautoren ihrer Leitlinien hatten bereits nach Bekanntwerden der Verfassungsklage versichert, niemand werde aufgrund von Alter, Grunderkrankung oder Behinderung von der Versorgung ausgeschlossen.

Die Kriterien würden nur relevant, wenn ihretwegen die Wahrscheinlichkeit sinke, die aktuelle Erkrankung zu überleben. Bei dieser Einschätzung würden alle gleich behandelt. Gleichzeitig hatte auch die Divi eine gesetzliche Grundlage eingefordert, um Medizinern Rechtssicherheit zu geben.

Zustimmende Reaktionen

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zeigte sich Klägerin Nancy Poser "erleichtert": "Für mich als Juristin war es sehr wichtig gewesen zu wissen, dass man sich auf die Verfassung verlassen kann", sagte die Richterin am Amtsgericht Trier, die an einer spinalen Muskelatrophie leidet. Sie sei erleichtert, "weil das Grundgesetz Menschen mit Behinderungen schützt und das Verfassungsgericht auch in Anbetracht dieser Krisensituation die Grundrechte von Menschen mit Behinderungen wahrt", und hoffe, "dass der Gesetzgeber da schnell tätig wird und Regelungen trifft zu unserem Schutz".

Sehr zufrieden mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zeigte sich der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Er hätte sich "kein besseres Urteil wünschen können", so Brysch. "Jetzt kann sich der Bundestag nicht mehr drücken", sagte Brysch. Er stehe "jetzt in der Verantwortung, Kriterien für die Triage festzulegen. Schließlich geht es bei der Entscheidung um Weiterleben oder Sterben (...) Die Zeit, seine Hände in Unschuld zu waschen, ist vorbei." Für all jene, die angesichts der bisherigen Empfehlungen behauptet hätten, diese diskriminierten Menschen mit Behinderung nicht, sei der Beschluss eine "Watsche".

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes begrüßte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls. Der kommissarische Leiter, Bernhard Franke, erklärte in Berlin, für Menschen mit Behinderung sei sie ein sehr wichtiges Signal: "Der Gesetzgeber sollte nun rasch eine gesetzliche Regelung auf den Weg bringen, die eine Benachteiligung von Menschen mit Behinderung ausschließt."

Für den Sozialverband VdK teilte VdK-Präsidentin Verena Bentele in Berlin mit, der Gesetzgeber müsse in der aktuellen Pandemie-Situation dringend handeln: "Es kann und darf nicht sein, dass Medizinerinnen und Mediziner in einer so wichtigen Frage allein gelassen werden, dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage." Jede Benachteiligung wegen einer Behinderung müsse verhindert werden, betonte Bentele.

Ein Eilantrag wurde abgewiesen - nun drängt die vierte Corona-Welle

Die nun entschiedene Verfassungsbeschwerde war schon seit Mitte 2020 in Karlsruhe anhängig. Damit verbunden war auch ein Eilantrag - den die Richterinnen und Richter des zuständigen Ersten Senats unter Gerichtspräsident Stephan Harbarth allerdings abgewiesen hatten.

Sie teilten damals mit, das Verfahren werfe schwierige Fragen auf, die nicht auf die Schnelle beantwortet werden könnten. Im Sommer 2020 sahen sie auch keinen Grund für große Eile: Die Verbreitung der Krankheit und die Auslastung der Intensivstationen lasse es im Moment nicht wahrscheinlich erscheinen, dass eine Triage-Situation eintrete.

Inzwischen stellt sich die Lage anders dar. Die vierte Corona-Welle hat zuletzt vielerorts Krankenhäuser an die Belastungsgrenze gebracht, Patienten mussten in andere Regionen verlegt werden. Und Experten warnen vor einer noch viel dramatischeren Entwicklung durch die Ausbreitung der neuen Virusvariante Omikron.