Trentino: Jogger tot – Verdacht auf Bären-Angriff

Ein 26 Jahre alter Jogger ist am frühen Donnerstagmorgen in der Ortschaft Caldes nahe einem Forstweg tot aufgefunden worden, wie die Provinz Trentino laut der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.

Leiche weist schwere Verletzungen auf

Zu den möglichen Todesursachen werde aber die Attacke eines Wildtieres gezählt, hieß es weiter von Seiten der Provinz. Die Behörden ordneten eine Autopsie des Leichnams an. Der Körper des Mannes weise schwere Verletzungen auf. Offen ist, ob diese Verletzungen zum Tod des Mannes geführt haben oder ob sie ihm erst nach seinem Tod zugefügt wurden. Der Mann war am Mittwoch vom Joggen nicht zurückgekehrt, woraufhin seine Familie Alarm schlug.

Mehrere Bären-Angriffe in der Region

In der bergigen und bewaldeten Gegend waren wiederholt Bären gesichtet worden. Einheimische sagten der Zeitung "L'Adige", dass es im vergangenen Monat mehrere Angriffe auf Nutztiere wie etwa Schafe gegeben habe. Schon Anfang März war unweit von Caldes ein Mann von einem Bären angegriffen und am Kopf und Arm verletzt worden. In der Provinz gibt es Schätzungen zufolge rund 100 wildlebende Bären.