Treibhausgase in der EU über dem Vor-Pandemie-Niveau

Der Treibhausgas-Ausstoß in der Europäischen Union hat das Niveau vor der Pandemie überschritten. Demnach betrugen die Emissionen klimaschädlicher Gase im vierten Quartal 2021 europaweit 1.041 Millionen Tonnen, wie das europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilt. Das waren 36 Millionen Tonnen mehr als im vierten Quartal 2019.

Grund ist Erholung der Wirtschaft

Gegenüber dem letzten Quartal 2020 betrug der Anstieg 77 Millionen Tonnen, ein Plus von acht Prozent. Erklärt wird die jüngste Entwicklung mit einer Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie. Laut der Statistik erhöhten sich die Emissionen seit dem Vorjahr in allen Wirtschaftsbereichen. Für 22 Prozent der Treibhausgase im zuletzt erfassten Quartal waren Haushalte verantwortlich, gefolgt von Produktion und Stromerzeugung (21 Prozent), Landwirtschaft (12 Prozent) und Verkehr und Lagerung (elf Prozent).

Berücksichtigt wurden die im Kyoto-Protokoll genannten Gase Kohlendioxid, Methan und Distickstoffoxid sowie die sogenannten F-Gase Tetrafluormethan, Trifluormethan und weitere.

Kyoto-Protokoll schrieb erstmals verbindliche Ziele vor

Das Kyoto-Protokoll ist eine am 11. Dezember 1997 von den Vereinten Nationen geschlossene Vereinbarung zum Klimaschutz. Das am 16. Februar 2005 in Kraft getretene und 2020 ausgelaufene Abkommen schrieb erstmals verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen fest, welche die hauptsächliche Ursache der globalen Erwärmung sind. 2015 einigten sich 196 Staaten und die EU auf der 21. UN-Klimakonferenz in Paris im Übereinkommen von Paris darauf, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius – möglichst unter 1,5 Grad Celsius – zu begrenzen.