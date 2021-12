Trauriger Rekord: Zahl inhaftierter Medienschaffender gestiegen

Journalistinnen und Journalisten weltweit haben es immer schwerer, frei und unabhängig zu berichten, und immer mehr von ihnen landen im Gefängnis. Zum Stichtag 1. Dezember saßen weltweit mindestens 488 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit in Haft, darunter 60 Frauen. Allein auf China, Myanmar und Belarus entfallen 212. Die meisten Gefangenen hat China mit 127. Es folgen Myanmar mit 53, Vietnam mit 43, Belarus mit 32 und Saudi-Arabien mit 31.

Journalisten im Gefängnis - Sprunghafter Anstieg

"Die Zahl spiegelt wider, wie skrupellos sich autoritäre Machthaber weltweit verhalten und wie unangreifbar sie sich fühlen. Der sprunghafte Anstieg ist auch die Folge neuer geopolitischer Machtverhältnisse, in denen diese Regime zu wenig Gegenwind und Gegenwehr seitens der Demokratien in der Welt bekommen," sagte die Vorstandssprecherin von Reporter ohne Grenzen (ROG), Katja Gloger.

65 Journalistinnen und Journalisten gelten derzeit als entführt. Die Zahl der aufgrund ihrer Arbeit getöteten Medienschaffenden liegt bei 46 und ist so niedrig wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Das zeigt die Jahresbilanz der Pressefreiheit, die ROG heute veröffentlicht hat.

"Diktaturen fühlen sich immer sicherer"

Seit Reporter ohne Grenzen die Jahresbilanz 1995 zum ersten Mal erstellt hat, war die Zahl der willkürlich inhaftierten Journalistinnen und Journalisten noch nie so hoch. Christopher Resch von ROG erklärte im Interview mit dem BR: "Aus unserer Sicht ist es so, dass sich die autoritären Regime, die Diktaturen immer sicherer fühlen, sich auch immer skrupelloser verhalten und auch immer mehr Straffreiheit genießen."

Resch wirft einen Blick nach Vietnam. Dort sind 43 Journalistinnen und Journalisten inhaftiert. Er nennt das Beispiel Pham Doang Trang. Vor ein paar Tagen wurde die Journalistin zu 9 Jahren Haft verurteilt. Sie hatte ein Online-Magazin gegründet und ist Redakteurin bei "The Vietnamese". Das seien Medien, die den Menschen im Land helfen, ihre Gesetze zu verstehen, sagt Christopher Resch. In ihrem letzten Artikel ging es um eine Polizei-Razzia in einem Dorf und wie sich die Dorfbewohner dagegen wehren könnten. Die Vorwürfe gegen sie sind jetzt: Propaganda gegen den Staat. 28 Menschenrechtsorganisationen haben die bedingungslose Freilassung von Pham Doang Trang gefordert. Und dies ist nur ein Fall von weltweit fast 500.

Assange drohen 175 Jahre Haft in den USA

Die ältesten inhaftierten Journalisten sind Kayvan Samimi im Iran, 73, und Jimmy Lai in Hongkong, der gerade 74 Jahre alt geworden ist. Die drakonischste Strafe droht dem Wikileaks-Gründer Julian Assange, dessen Auslieferung an die USA zuletzt vom britischen High Court erlaubt wurde. Ihm drohen insgesamt 175 Jahre Haft.

Die gefährlichsten Länder seien erneut Mexiko mit sieben und Afghanistan mit sechs getöteten Journalistinnen und Journalisten. Nach Angaben der Organisation wurden 65 Prozent der 2021 getöteten Medienschaffenden gezielt ermordet.