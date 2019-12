Trauerfeier für Dirigent Jansons in St. Petersburg

Zur Stunde findet in St. Petersburg die Trauerfeier für den Star-Dirigenten Mariss Jansons statt. Jansons war in der Nacht auf Sonntag im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Tod des weltweit gefeierten Dirigenten hatte in den vergangenen Tagen große Bestürzung ausgelöst. Seit 2003 hatte er das Symphonieorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks geleitet.

Delegation aus München nimmt an Beerdigung teil

Zunächst wird eine Abschiedszeremonie in der Philharmonie von St. Petersburg abgehalten, danach soll Jansons neben seinem Vater auf dem Wolkow-Friedhof beerdigt werden. Auch eine Delegation aus München ist in die russische Stadt gereist. BR-Intendant Ulrich Wilhelm wird mit Chor- und Orchestermusikern an den Feierlichkeiten teilnehmen.

"Wir trauern um einen großartigen Künstler und wunderbaren Menschen", hatte sich Wilhelm am Sonntag zum Tod des Musikers geäußert. "Mariss Jansons hat Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks zu dem geformt, was sie heute sind: Sie zählen zu den besten Klangkörpern der Welt." Jansons "unermüdlichem Einsatz" sei es zu verdanken, dass in München in den nächsten Jahren ein neues Konzerthaus entstehen werde.

BR-Symphonieorchester setzt Jansons musikalisches Denkmal

Das BR-Symphonieorchester änderte das Programm seiner Konzerte am Donnerstag und Freitag. Unter Leitung von Franz Welser-Möst spielt das Orchester unter anderem den zweiten Satz aus Franz Schuberts Symphonie Nr. 7 in h-Moll "Die Unvollendete" sowie "Tod und Verklärung" von Richard Strauss. Rund um den Geburtstag Jansons am 14. Januar soll ein Requiem mit Gedenkkonzert stattfinden.