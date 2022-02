Trauer um Rabbiner Henry G. Brandt

Der Rabbiner und NS-Zeitzeuge Henry Brandt ist tot. Er sei am Montag im Alter von 94 Jahren verstorben, teilte die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern am Dienstag mit. Ihre Präsidentin Charlotte Knobloch sagte: "Mit ihm verlieren Deutschland und die jüdisch-deutsche Gemeinschaft eines ihrer wichtigsten Gesichter und eine ihrer eindringlichsten Stimmen." Wie kaum ein Zweiter habe Rabbiner Brandt dazu beigetragen, nach der völligen Zerstörung das jüdische Leben in seinem Geburtsland Deutschland wieder aufzubauen. Brandt sei einer der letzten Zeitzeugen der NS-Zeit in München gewesen, "sein Tod ist daher ein besonderer Verlust", sagte Knobloch weiter.

Zeitzeuge des Nationalsozialismus

Als Kind hat Henry Brandt in München den Terror der Nazi-Diktatur erlebt. SA-Schläger verschleppten seinen Vater 1938 ins Konzentrationslager Dachau. Sechs Wochen lang war der Vater in Haft, dann kam er frei. Im selben Jahr machten die Nationalsozialisten die große Hauptsynagoge in München dem Erdboden gleich. Da war Henry Brandt 10 Jahre alt. Als Kind habe ihn die große Synagoge beeindruckt. "Und dann war das plötzlich weg." Es blieb das Gefühl. "Das weiß-blaue Bayern wollte uns nicht haben."

Flucht nach Palästina

Mit Glück entkamen Henry Brandt und seine Familie dem Holocaust. 1939 gelang die Ausreise nach Palästina. Henry Brandt wurde Flottenoffizier der israelischen Armee. Später studierte er Wirtschaftswissenschaften in Belfast. Mehrere Jahre arbeitete er als Marktanalytiker bei Ford. Er war bereits verheiratet und hatte ein Kind, als er sich in London zum Rabbiner ausbilden ließ. Von der Industrie und der Armee sei er etwas desillusioniert gewesen, erklärte Brandt seine Motivation. "Es war nicht, dass ich in brennender Begeisterung für den Glauben kämpfen wollte, aber das spielte eine Rolle. Ich war ein bewusster und stolzer Jude." Aber als Mensch und Bürger sei ihm auch die Arbeit mit Menschen wichtig gewesen.

Rabbiner in Leeds, dann in Augsburg

Als Rabbiner arbeitete er zunächst im englischen Leeds, später dann in der Schweiz und in Schweden. 1983 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Landesrabbiner in Niedersachsen. Er wurde zur prägenden Stimme des liberalen Judentums in Deutschland. Bis 2019 war Brandt Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde in Augsburg-Schwaben. Er habe gewusst, dass ein neues Deutschland heranwachse. Deutschland sei für ihn nicht schwarz-weiß gewesen. Bayern habe er von Urlauben her gekannt. "Ich hatte auch positive Erfahrungen, ich kannte das Land, Bayern, Oberbayern, wir machten Urlaub am See."

Jüdisch-christlicher Dialog - ein Herzensanliegen

Ein Herzensanliegen war ihm der jüdisch-christliche Dialog. Er war jüdischer Vorsitzender im Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für jüdisch-christliche Zusammenarbeit und Mitglied im Gesprächskreis "Juden und Christen" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Als Papst Benedikt XVI im Jahr 2008 die Karfreitagsfürbitte neu formulierte und für die Erleuchtung der Juden beten ließ, gehörte Henry Brandt zu den scharfen Kritikern. Er warf dem Papst Respektlosigkeit vor. "Ich möchte in aller Deutlichkeit aus Respekt, und aus Verbundenheit meinen katholischen Schwestern und Brüder sagen, dass die jüdische Seele, besonders in diesem Land aufgrund unserer Erfahrungen, verletzt ist. Dass wir – was auch nicht beabsichtigt war - uns beleidigt fühlen", sagte er damals.

Zahlreiche Auszeichnungen hat Henry Brandt in seinem Leben erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz und den Bayerischen Verdienstorden. Brandt war Ehrenbürger der Stadt Augsburg. Bis ins hohe Alter hat er als Zeitzeuge seine Stimme gegen Antisemitismus und Judenhass erhoben. Hier sah er immer wieder die junge Generation in der Pflicht. "Man muss aus der Geschichte lernen, man kann keinen Schlussstrich ziehen. Das sind jüngere Menschen, die haben mit Schuld nichts zu tun, aber mit Verantwortung." An diese Verantwortung, dass sich der Holocaust nicht wiederholen darf, hat Henry Brandt sein Leben lang appelliert.