Trauer um Queen Elizabeth

Prinz Charles wird wohl neuer König werden

Ihr ältester Sohn, Prinz Charles (73), wird nun aller Voraussicht nach die Nachfolge übernehmen. Bis zur offiziellen Krönung des 73-Jährigen könnte es aber noch einige Monate dauern. Ob er sich König Charles III. nennt oder einen anderen Namen wählt, ist nicht bekannt.

Mit 25 Jahren hat die Queen den Thron bestiegen

Elizabeth hatte den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr. Erst kürzlich feierte sie ihr 70. Jubiläum auf dem Thron, den sie 1952 mit gerade einmal 25 Jahren nach dem Tod ihres Vaters George VI. bestiegen hatte. Damals war Winston Churchill Premierminister. In ihrer Amtszeit gab es 14 US-Präsidenten, von Harry S. Truman bis Joe Biden.

Stütze einer jahrhundertealten Monarchie

Mit ihrem Tod endet eine Epoche, in der sich Großbritanniens Rolle in der Welt massiv verändert hat. Doch die Queen herrschte - obwohl sie nur symbolische Macht hatte - wie ein Fels in der Brandung. Sie blieb sich trotz aller Umbrüche stets treu, fiel nie aus der Rolle und mischte sich niemals in die Politik ein. Selbst als ihr Mann, Prinz Philip, im April 2021 nach mehr als 73 Jahren Ehe stirbt, gönnt sie sich nur eine kurze Auszeit von ihren Pflichten.

Staatsoberhaupt im Commonwealth

Elizabeth II. war Regentin nicht nur über Großbritannien, sondern auch ein Dutzend anderer Länder des Commonwealth, darunter Kanada, Australien und Neuseeland. Für viele Menschen weltweit war sie schlicht die Personifizierung Großbritanniens. Innerhalb des Vereinigten Königreichs galt sie als Symbol von Pflichtbewusstsein und Stabilität, auch in Zeiten politischer Krisen oder von Turbulenzen in der königlichen Familie selbst. Experten betrachten ihre Popularität als Stütze der jahrhundertealten Monarchie, die in Großbritannien umstritten ist.

