Trauer um George Floyd: Emotionaler Abschied in Houston

Im texanischen Houston hat der Trauergottesdienst zur Beisetzung des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Schwarzen George Floyd begonnen. Zu der Zeremonie in der Kirche "Fountain of Praise" waren 500 Gäste geladen - Angehörige, Freunde, Politiker und Prominente wie der Rapper Paul Wall und der Boxer Floyd Mayweather. Viele der Gäste erschienen in weißer Kleidung.

Masken mit: "I can't breathe"

Der Bürgerrechtler Al Sharpton und andere Würdenträger schritten am Dienstag bei brütender Hitze mit Verwandten und Freunden Floyds durch ein Spalier von Trauernden und amerikanischen Fahnen in die Kirche. Einige der Trauergäste trugen Hemden oder Masken mit der Aufschrift "I can't breathe".

"Wir feiern sein Leben", sagte Pastor Remus Wright zum Auftakt des Gottesdienstes. Co-Pastorin Mia Wright fügte hinzu: "Wir können weinen, wir können trauern, wir werden Trost finden und wir werden Hoffnung finden."

Floyds Nichte Brooke Williams sagte beim Gottesdienst: "Keine Hassverbrechen mehr, bitte. Jemand hat gesagt: 'Make America Great Again'. Aber wann war Amerika jemals großartig?" "Amerika wieder großartig machen" war Trumps zentraler Wahlkampfslogan 2016. Williams bekam für ihre Worte viel Applaus.

Biden hält emotionale Trauerrede

Auch Ex-Vizepräsident Joe Biden hat bei der Trauerfeier für George Floyd in einer emotionalen Videobotschaft zur Überwindung von Rassismus aufgerufen. Zu viele Schwarze in den USA "wachen auf und wissen, dass sie ihr Leben verlieren können, indem sie einfach ihr Leben leben", sagte Biden am Dienstag unter dem Applaus der Trauergäste. "Kein Kind sollte die Frage fragen müssen, die zu viele schwarze Kinder seit Generationen fragen mussten: Warum. Warum ist Papa weg."

Würgegriff-Verbot für Houston

Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, hat bei der Trauerfeier für George Floyd ein Verbot von Würgegriffen und andere Reformen gegen Polizeigewalt angekündigt. Turner sagte unter dem Applaus der Trauergäste in der Kirche in der texanischen Metropole, er werde nach seiner Rückkehr ins Rathaus eine entsprechende Anordnung unterschreiben. "In dieser Stadt werden wir Deeskalation verlangen. In dieser Stadt wird man eine Warnung geben müssen, bevor man schießt", sagte Turner. "In dieser Stadt hat man die Pflicht, einzuschreiten."

Nach dem Gottesdienst mit rund 500 geladenen Gästen sollte eine Kutsche Floyds sterbliche Überreste zum knapp 25 Kilometer entfernten Friedhof Houston Memorial Gardens bringen. Dort war die Beisetzung Floyds neben seiner Mutter geplant.