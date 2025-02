Trauer um Francesco Rivella: Mister "Nutella" ist tot

Der ehemalige Lebensmittelchemiker Francesco Rivella ist tot. Der Miterfinder von "Nutella" ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Sein gesamtes Berufsleben war der Italiener beim Ferrero-Konzern beschäftigt, wo er zusammen mit Firmenchef Michele Ferrero, als dessen rechte Hand er galt, den zuckerhaltigen Brotaufstrich entwickelte.

Rivella ist bereits am vergangenen Freitag gestorben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Genau zehn Jahre nach dem Tod von Ferrero. Er war lange Jahre technischer Direktor bei Ferrero und arbeitete auch bei der Entwicklung der Pralinen "Mon chéri" oder an der "Kinder Schokolade" mit. 1993 ging Rivella in Rente. Er hinterlässt eine Tochter und drei Söhne.

"Nutella"-Rezept ist geheim

Seit 1964 firmiert die Nuss-Nougat-Creme unter dem Namen Nutella und erlangte weltweite Bekanntheit. Besonders in Deutschland ist die Marke beliebt. In der DDR gab es die Marke "Nudossi", die immer noch viele Fans hat. Ernährungsberater kritisieren, dass "Nutella" viel Zucker enthält - nämlich so viel wie 72 Stück Würfelzucker pro 400-Gramm-Glas. Nach viel Kritik wegen der Verwendung von Palmöl behauptet Ferrero, nur noch Palmöl aus zertifiziert nachhaltiger Herstellung zu verwenden. Ferrero stellt jedes Jahr 500.000 Tonnen "Nutella" her.

In Norditalien ist es schon seit dem 19. Jahrhundert üblich, braune Nougatcreme nicht mehr mit Schokolade herzustellen, sondern mit Haselnüssen. Umweltschützer werfen Ferrero vor, ganze Landstriche Italiens durch Haselnuss-Monokulturen zu veröden. Nach Schätzungen wird etwa ein Viertel der weltweiten Haselnuss-Produktion für "Nutella" verwendet. Über die Rezeptur von "Nutella" hat Ferrero den Mantel des Schweigens gebreitet.

