Trauer um CDU-Politiker: Jörg Schönbohm ist tot

Der CDU-Politiker und frühere Innenminister von Brandenburg, Jörg Schönbohm, ist tot. Er sei in der vergangenen Nacht im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte die Brandenburger CDU mit und bestätigte einen Bericht von radio B2. Er erlag einem Herzinfarkt.

1999 wechselte Jörg Schönbohm nach Brandenburg

1996 wurde Schönbohm Innensenator in Berlin. Erst zwei Jahre zuvor war er in die CDU eingetreten. 1999 wechselte er nach Brandenburg, wo er die zuvor zerstrittene Landes-CDU zur Geschlossenheit führte und wenig später in einer rot-schwarzen Koalition Innenminister und Vize-Regierungschef wurde.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke würdigte Schönbohm als einen "Patrioten im besten Sinne". Er habe sich große Verdienste um die Deutsche Einheit erworben, erklärte Woidke in einem Kondolenzschreiben. Seine Ansichten habe Schönbohm aufrecht und deutlich vertreten, sei aber anderen Meinungen immer aufgeschlossen gewesen. Mit Sensibilität, sachlicher Kenntnis und Sicht auf militärische Notwendigkeiten habe er die westdeutsche Bundeswehr und die ostdeutsche Nationale Volksarmee zusammengeführt.

Chef des Bundeswehrkommandos Ost

Schönbohm war nach der deutschen Einigung Chef des Bundeswehrkommandos Ost, das in den Gebäuden des ehemaligen DDR-Verteidigungsministeriums von Strausberg nahe Berlin die noch 90.000 Mann starken Streitkräfte der ehemaligen Nationalen Volksarmee auflöste.