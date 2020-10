Trauer um Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann

Kanzlerin Merkel: "um unser Parlament verdient gemacht"

Bundeskanzlerin Merkel sagte, sie sei "bestürzt und traurig über den viel zu frühen Tod Thomas Oppermanns. Ich habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in Großen Koalitionen geschätzt". Als Bundestags-Vizepräsident habe Oppermann sich "in turbulenter Zeit um unser Parlament verdient gemacht", so Merkel weiter.

Fraktionsübergreifende Trauer

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sprach von einem schweren "Schock für uns alle", seine Kollegin Saskia Esken kondolierte der Familie. Vizekanzler Olaf Scholz schrieb auf Twitter: "Unser Land verliert einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen. Wir alle verlieren einen Freund - und sind traurig."

Auch Vertreter der CDU und der CSU, der Grünen, der AfD und der FDP bekunden öffentlich im Kurznachrichtendienst Twitter ihre Trauer. FDP-Politiker Lambsdorff nannte Oppermann einen feinen Menschen, geschätzten Kollegen und überzeugten Demokraten, der sehr fehlen werde.