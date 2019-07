Transitstreit mit Österreich: Zehn-Punkte-Plan soll helfen

Nach den Worten von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seinem österreichischem Amtskollegen Andreas Reichhardt soll der Plan die Situation für alle Seiten deutlich verbessern. Beide erklärten aber auch übereinstimmend, dass die Probleme nicht über Nacht gelöst werden können.

Die Maßnahmen sehen vor, dass in Zukunft wesentlich mehr Gütertransport von der Straße auf die Schiene verlagert wird. Reichhardt sagte, Österreich werde die entsprechenden Kapazitäten in den kommenden zwei Jahren massiv ausbauen. Laut Bundesverkehrsminister Scheuer soll bis Anfang 2020 außerdem ein Lkw-Leitsystem stehen. Die Lastwagen sollten damit so gelenkt werden, dass an der Grenze kein Druck mehr entstehe. Zur schnelleren Abfertigung sollen bessere Terminals gebaut und digitale Technik eingesetzt werden. Für Pkw muss im kleinen Grenzverkehr keine Maut mehr bezahlt werden.

Fahrverbote bleiben

Die Fahrverbote in Salzburg und Tirol am Wochenende an Maut-Ausweichstrecken werden jedoch nicht aufgehoben, wie Tirols Landeshauptmann Günther Platter nach dem Treffen in Berlin erklärte. Platter forderte von der EU, die Rahmenbedingungen für alle Alpenübergänge zu vereinheitlichen. Derzeit sei die Strecke über den Brenner die billigste und entsprechend belastet, erst wenn hier die Bevölkerung deutlich entlastet werde, könne sich auch an den Fahrverboten etwas ändern.

Krisentreffen zu Fahrverboten

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte zu dem Gipfeltreffen in Berlin neben Reichhardt und Platter auch Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) eingeladen, um über die umstrittene Sperrung von Maut-Ausweichrouten in den österreichischen Bundesländern Tirol sowie die Lkw-Blockabfertigung an der Grenze zu diskutieren.

Tirol möchte insbesondere den Lkw-Verkehr über die viel befahrene Inntalautobahn und den Brenner gedrosselt sehen, etwa über eine Maut. Von einigen Maßnahmen sind aber auch Urlauber betroffen. So sind noch bis September Ausweichrouten im Raum Innsbruck an Wochenenden für den Urlaubsverkehr gesperrt. Dadurch soll die Bevölkerung dort wieder mehr Lebensqualität bekommen.

Annäherung bei der "Korridormaut"

Bereits kurz vor den Treffen zum deutsch-österreichischen Transitstreit hatten sich Ansätze für eine Annäherung abgezeichnet. So zeigte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) offen für eine Prüfung der von Tirol geforderten "Korridormaut": Das österreichische Bundesland will mit einer höheren Maut auf der Brennerroute von Deutschland über Österreich nach Italien den Lastwagen-Verkehr verringern. "Die Lenkungswirkung einer Korridormaut sollten wir überprüfen", sagte Söder dazu.

Streitpunkt Blockabfertigung

Söder verlangte jedoch auch, dass sich Tirol bei der Lkw-Blockabfertigung bewegen müsse, die regelmäßig zu kilometerlangen Lastwagenstaus auf deutscher Seite führt: "Die Blockabfertigung wird zu einem echten Sicherheitsrisiko und verstößt gegen Europarecht", sagte der Ministerpräsident, "wir brauchen klügere Lösungen für eine der wichtigsten Transitstrecken in ganz Europa. Das ist ein europäisches Thema und kann nicht nur durch Tirol entschieden werden."

Tirol macht Korridormaut zur Bedingung

Der Tiroler Landeshauptmann Platter hatte im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" seinerseits klar gestellt, dass er zur Reduzierung des Lkw-Verkehrs auf eine Erhöhung der deutschen Lkw-Maut in Form einer Korridormaut setzt. Er verlangte einen konkreten Fahrplan für die Erhöhung der Maut auf deutscher Seite, der über bloße Zusagen hinausgeht. Erst wenn die Korridormaut auch umgesetzt sei und der Transitverkehr merklich zurückgehe, sei er zur Rücknahme der Straßensperren gegen Maut-Umfahrer und zur Beendigung der Blockabfertigung bereit. Sonst werde er in Berlin über eine Rücknahme der Maßnahmen nicht diskutieren: "Ich werde keinen Millimeter nachgeben, diese Maßnahmen sind unverrückbar."

Tirol brachte zudem eine Erhöhung der Dieselpreise ins Spiel. Die Brennerroute gilt als billigste und auch deshalb meistbefahrene Nord-Süd-Verbindung für Lkw. "Natürlich stellt auch der billige Diesel einen Mosaikstein für den überbordenden Transitverkehr dar", sagte der Tiroler Regierungschef Platter .