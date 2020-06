Transatlantik-Koordinator: Kritik wegen US-Truppenabzug

Im Interview mit dem der Bayern2-radioWelt räumte der Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung, Peter Beyer, einige Spannungen im Verhältnis mit Washington ein:

"Ich beobachte das mit großer Sorge. Hier hat man jahrelang weggeschaut und hat nicht wahrnehmen wollen, dass es tektonische Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft gibt. Das bricht sich jetzt Bahn, ausgelöst durch dieses Gewaltverbrechen an George Floyd." Peter Beyer, Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung

Von Trump angekündigter Truppenabzug immer noch nicht bestätigt

Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland seien derzeit nicht die besten, so Beyer. Der von Donald Trump angekündigte Truppenabzug von fast 10.000 US-Soldaten aus Deutschland ist noch immer nicht bestätigt worden. Beyer vermutet: "Das Ganze ist gezielt über einen Artikel im Wall Street Journal geleakt worden." Die Bundesregierung versuche derzeit unter anderem über die Botschaft in Washington an offizielle Informationen zu kommen:

"Das Ganze kommt nicht ganz überraschend, weil im August vergangenen Jahres der damalige Botschafter gedroht hat, Truppen aus Deutschland abzuziehen." Peter Beyer, Koordinator für transatlantische Zusammenarbeit der Bundesregierung

Auf die Frage, ob sich Beyer und die Bundesregierung einen anderen US-Präsidenten nach der Wahl im November wünschen, antwortet er ausweichend. "Die Qualität des Miteinanders, der Kommunikation mit einer ernsten Agenda in Gespräche reinzugehen, das vermisse ich schon sehr."