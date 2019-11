Tränengas bei Demonstration gegen Gewalt an Frauen in Istanbul

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Montag sind in vielen Ländern Menschen auf die Straßen gegangen - ungehindert. In der Türkei nicht: Rund 2.000 Frauen hatten auf der Einkaufsstraße Istikal im Zentrum von Istanbul demonstriert, begleitet von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften. Die Frauen hielten lilafarbene Schilder mit den Namen von Frauen hoch, die in der Türkei getötet worden sind. Die Polizei sperrte die Einkaufsstrasse ab und löste die Kundgebung schließlich auf. Dabei setzte sie auch Tränengas ein.

378 Frauen seit Jahresbeginn betötet

Nach Angaben von Frauenrechtsorganisationen wurden seit Anfang des Jahres 378 Frauen in der Türkei getötet, oft von ihren Ehemännern, Partnern oder Ex-Partnern. Im vergangenen Jahr hatte es 440 weibliche Opfer von Gewalt gegeben, 2011 waren es 121. Frauenrechtsgruppen werfen der türkischen Justiz regelmäßig vor, Täter, die der Gewalt an Frauen überführt werden, zu milde zu bestrafen. Die Polizei wird dafür kritisiert, Frauen, die Hilfe vor Gewalt suchten, nicht ausreichend zu unterstützen.

Schon im März war die Polizei gegen eine Demonstration zum Weltfrauentag mit mehreren Tausend Teilnehmern mit Tränengas und Gummigeschossen vorgegangen.