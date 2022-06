Träger-Hopping: Klinik-Beschäftigte fürchten Verschlechterung

Im niederbayerischen Kelheim sind die vorher kommunalen Goldberg-Kliniken kürzlich an die katholische Caritas gegangen, in Neuburg geht eine bislang katholisch getragene Einrichtung an den privaten Träger AMEOS: Bei den Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund sieht man solche Wechsel mit Skepsis.

Unterschiedliche Tarifwerke

Wenn eine Klinik den Träger wechselt, ändern sich auch die Tarif- und Mitbestimmungsregeln. Kommunale Krankenhäuser fallen unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienstes der Kommunen, VKA. Nach Ansicht von Robert Hinke, der bei der Gewerkschaft Verdi in Bayern den Gesundheitsbereich leitet, ist dieser VKA-Tarif vergleichsweise günstig für die Beschäftigten. Die kirchlichen Träger Caritas und Diakonie orientieren sich zwar im Großen und Ganzen an den Abschlüssen der Kommunen. Doch oftmals würden bei den kirchlichen Trägern beispielsweise Tariferhöhungen erst mit einer zeitlichen Verzögerung an die Beschäftigten weitergegeben, kritisiert Hinke.

Nach einer Übernahme durch einen neuen Träger gelten Tarifregeln des vorherigen Trägers mindestens ein Jahr weiter. Das allerdings könne dazu führen, dass neueingestellte Beschäftige zu etwas anderen Bedingungen arbeiten als die altangestammte Belegschaft, erklärt der Gewerkschafter.

Bei der Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) sieht man den Wechsel von kommunalen zu kirchlichen Trägern eher gelassen. Die Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen seien nicht allzu groß, findet der Referatsleiter Tarifpolitik beim MB, Christian Twardy. Auch beim Wechsel zu privaten Trägern seien auf dem Papier die Unterschiede nicht sehr groß. In der Praxis allerdings sorge der Wechsel von einem kommunalen oder einem kirchlichen Träger zu einem Privat-Träger oft für ein deutlich anderes Klima.

Warnung vor privaten Rendite-Erwartungen

Nach Ansicht des MB-Geschäftsführers Twardy liegt eines auf der Hand: "Bei kommunalen oder kirchlichen Trägern ist die Aufgabe einer Klinik die Gesundheitsversorgung, ein privater Träger will zweistellige Renditen erwirtschaften." Deswegen gebe es nach einem Trägerwechsel oft die Vorgaben an die Belegschaft, Effizienz an oberste Stelle zu setzen.

Auch der bayerische Landesvorsitzende des Marburger Bundes, Andras Botzlar, stellt fest: "Nach Übernahmen durch Private brechen in aller Regel andere Zeiten an, da wird die Belegschaft an die Kandare genommen."

Gewerkschaftlicher Argwohn gegenüber Kirchenrecht

Robert Hinke von der Gewerkschaft Verdi sieht Klinik-Übernahmen durch private Träger ebenfalls skeptisch. Aber auch Übernahmen etwa durch die katholische Caritas hält er für problematisch. Denn bei den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie gilt ein eigenes Arbeitsrecht. Im sogenannten "Dritten Weg" haben die Beschäftigten kein Streikrecht. Die Arbeitsbedingungen werden zwar ausgehandelt, aber ohne die Möglichkeit der Belegschaft, die Arbeit niederzulegen. Und die Beschäftigten haben sogenannte Loyalitäts-Obliegenheiten. Das heißt, sie sollen auch in ihrem Privatleben grundsätzlich den Wertvorstellungen des Arbeitgebers folgen.

Zwar gilt auch hier, dass nach einer Übernahme die vorherige Rechtslage für die Beschäftigten noch mindestens ein Jahr weiter wirkt. Doch grundsätzlich drohe Beschäftigen Ärger, etwa wenn sie sich scheiden lassen, warnt Hinke.

Christian Twardy von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund sieht dieses Thema entspannt. Der MB habe schon seit längerem nichts mehr davon mitbekommen, dass Beschäftigte Ärger mit einem kirchlichen Arbeitgeber bekommen, etwa wenn sie sich scheiden lassen. Bei der evangelischen Diakonie habe man in dieser Hinsicht ohnehin nie Schwierigkeiten gehabt, auch bei der Caritas habe sich die Haltung deutlich verändert.

Entwarnung von Wohlfahrtsverbänden

Bei den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden hält man die Sorgen von Verdi für unbegründet. Wenn es Abweichungen vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebe, dann eher nach oben, erklären Caritas wie auch Diakonie. Was die "Loyalitäts-Obliegenheiten" angeht, heißt es von der Diakonie, dort sei die Einstellungspolitik schon seit vielen Jahrzehnten sehr tolerant und es werde nicht danach gefragt, mit wem jemand zusammenlebt.

Und Gabriele Stark-Angermeier vom Vorstand der Caritas der Erzdiözese München und Freising betont, dass sich auch auf der katholischen Seite die Zeiten geändert hätten. Sie habe es als Befreiung empfunden, als Ende Februar sich mehr als hundert Menschen, die für die katholische Kirche oder die Caritas arbeiten, dazu bekannten, dass sie homosexuell, bisexuell oder auch transgender sind, sagt die Caritas-Vorständin, die auch auf Bundesebene die Arbeitgeberseite des Verbandes vertritt.