Touristin in Norwegen von Eisbär verletzt

Ein Eisbär hat auf einem Campingplatz auf Spitzbergen in Norwegen eine französische Touristin am Arm verletzt. Die am Montag angegriffene Frau gehörte Behördenangaben zufolge zu einer Gruppe von 25 Personen, die in der Mitte der Inselgruppe übernachtet hatten. Durch Schüsse wurde der Eisbär vertrieben.

Eisbär und Touristin verletzt

Ermittler Stein Olav Bredli teilte mit, dass die Verletzte per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sie war dem Eisbär wohl zu nahe gekommen. Auch das Tier sei verletzt worden. Wie schwer und wo, darüber gibt es keine Angaben.

Übernachtungen im Freien nur mit Schusswaffe

Auf Spitzbergen wird vor Eisbären gewarnt, da in der Arktis geschätzt 20.000 bis 25.000 Eisbären leben. Touristen, die im Freien übernachten wollen, werden von den Behörden aufgefordert, eine Schusswaffe bei sich zu tragen.

Seit den 1970er Jahren sind mindestens fünf Menschen von Eisbären getötet worden. Der letzte tödliche Vorfall auf Spitzbergen war im Jahr 2020. Bei dem Angriff starb ein 38-jähriger Niederländer.