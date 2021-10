Touristen dürfen erst kommendes Jahr wieder nach Australien

Zunächst: Zuwanderer und Studierende

Man werde sich zunächst auf qualifizierte Zuwanderer und Studenten aus dem Ausland konzentrieren, sagte Premierminister Scott Morrison. Diese müssten vollständig gegen Corona geimpft sein. Wegen der harten Auflagen ist der Zuzug nach Australien auf den niedrigsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg gesunken. Das wirkt sich auch auf die Universitäten aus, die stark auf Studiengebühren von Studentinnen und Studenten aus dem Ausland angewiesen sind.

Corona-Rekord im Bundesstaat Victoria

Trotz des schon zwei Monate andauernden Lockdowns steigen dort die Infektionszahlen und haben inzwischen einen Höchstwert erreicht. Die Behörden in der Region mit der Metropole Melbourne meldeten am Dienstag 1.763 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, und mehr als jemals in einem anderen australischen Bundesstaat oder Territorium verzeichnet worden waren.