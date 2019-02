Tourismusexperte hält Venedig-Eintritt für zu niedrig

In Venedig müssen Touristen ab kommendem Mai eine Art Eintritt für die beliebte Lagunenstadt bezahlen. Heuer soll der Betrag nach Angaben des Bürgermeisters bei drei Euro pro Person liegen. Ab dem kommenden Jahr soll die Summe auf sechs Euro ansteigen.

Der Experte für nachhaltigen Tourismus an der LMU, Prof. Jürgen Schmude, hält den geplanten Eintritt für Tagestouristen in Venedig für zu niedrig:

"Meiner Einschätzung nach ist diese Eintrittsgebühr für Venedig kein Steuerungsinstrument gegen over tourism. Dafür ist die Summe noch viel zu niedrig, um tatsächlich Touristenströme abzuhalten. Wir haben ja bestimmte Zielgruppen, die besonders in Venedig zu finden sind - die Kreuzfahrttouristen, die Kulturtouristen. Und die sind durchaus bereit, diese Summe zu bezahlen. Insofern wird das Problem over tourism durch diese Gebühr nicht gelöst." Tourismus-Experte Jürgen Schmude

Schmude: "Venedigs Fortbestand wird durch Tourismus weiter bedroht"

Mit Blick auf die Nutzung der Einnahmen sagte der Experte: "Das Geld kann zur Instandsetzung oder zur Schaffung von Infrastruktur genutzt werden. Denn wir haben ja viel Architektur in Venedig, die in sehr schlechtem Zustand ist. Aber das Geld kann auch genutzt werden, um touristische Konzepte zu entwickeln und später auch umzusetzen, um beispielsweise die zeitliche und räumliche Entzerrung der Touristenströme zu realisieren."

Für Schmude steht fest: "Der Fortbestand der Stadt wird weiter bedroht durch die großen Touristenmassen, die Venedig erreichen." Und so muss Venedig aus Sicht des Professors für Tourismuswirtschaft handeln: "Ansonsten verliert die Stadt selber an Attraktivität und auch das touristische Erlebnis verliert an Attraktivität und dann besteht einfach die Gefahr, dass die Stadt deutliche finanzielle Einbußen durch ausbleibende Touristen hat."