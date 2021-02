25.02.2021, 07:08 Uhr

Tourismusbeauftragter rechnet mit Sommerferien im Ausland

Im Sommer würden die Deutschen wieder relativ problemlos ins Ausland verreisen können, so der Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß. Er sehe nun keinen Grund mehr, das "Reisen unnötig schwer zu machen", so Bareiß in einem Zeitungsinterview.