Totgesagte leben länger: Wie Trump sein Comeback vorbereitet

Als Geschäftsmann kennt sich Donald Trump mit Zahlen aus. Entsprechend dürfte er berauschend finden, was da aktuell für ihn beziffert wird. In einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes "YouGov" gaben 82 Prozent aller Republikaner an, eine hohe Meinung von Trump zu haben. Knapp zwei Drittel, 62 Prozent, sprachen von einer sehr hohen Meinung.

Das spiegelt sich auch in ihrer Spendenfreudigkeit: In Trumps "Kriegskasse" haben sich rekordverdächtige 100 Millionen Dollar angesammelt. Geld, das Trump gezielt einsetzt, um loyale Parteifreunde in den laufenden Vorwahlkämpfen zu unterstützen.

Trumps Einsatz zeigt bereits erste Erfolge

Das jüngste Beispiel: In Ohio setzte sich ein extrem Trump-naher Quereinsteiger, Mike Carey, gegen zehn andere republikanische Kandidaten durch. Carey, von Trump zur Wahl empfohlen und finanziert, tritt kommendes Jahr bei den Midterm-Parlamentswahlen an. Er habe Trump unterstützt, als der dem politischen Establishment den Kampf angesagt hat, so Carey, ein Kohle-Lobbyist ohne politische Vorerfahrung, in einem Wahlkampfspot. Aus Trumps "Kriegskasse" hatte er 350.000 Dollar erhalten.

Das Ziel: Die Mehrheitsverhältnisse im Kongress kippen

Der Ex-Präsident verfolgt ein langfristiges und ein kurzfristiges Ziel: Im kommenden Jahr die Mehrheitsverhältnisse im Kongress zugunsten der Republikaner kippen -mithilfe von Trump-Gefolgsleuten. Und zuvor denjenigen in der Partei den Rücken stärken, die den Mythos von der angeblich gestohlenen Wahl verbreiten - und zwar landauf, landab.

Trump selber ist seit Wochen wieder auf Tour: Bei öffentlichen Auftritten, die seinen Wahlkampfveranstaltungen auf’s Haar gleichen, lässt er sich feiern und bejubeln. Und verbreitet die Mär, er sei der eigentliche Wahlsieger.

"Wir haben die Präsidentschaftswahl zwei Mal gewonnen, 2016 und 2020. Und wir werden sie womöglich ein drittes Mal gewinnen, 2024!" Donald Trump

"Trump hat gewonnen! Trump hat gewonnen!", skandiert die Menge. Wo immer Trump auftritt, und Zehntausende anzieht, wird seine durch nichts belegte Wahllüge geglaubt. Noch im August werde Trump wieder im Weißen Haus residieren, davon sind manche überzeugt.

Das Märchen vom gestohlenen Wahlsieg

Den Mythos vom Wahlsieger Trump verbreiten inzwischen landesweit verblüffend viele Kandidaten. Was sich lohnt, denn sie lassen sich aus Trumps "Kriegskasse" finanzieren.

Der Journalist Jonathan Karl, der mehrere Bücher über Trumps Regierungszeit verfasst hat, staunt darüber, wie der Abgewählte Spenden zu sammeln und geschickt einzusetzen versteht. "Die Summen sind atemberaubend", staunt Karl, "für einen abgewählten Präsidenten, der noch dazu unter so dramatischen Umständen aus dem Amt geschieden ist." Für den Journalisten steht so gut wie fest, dass Trump 2024 wieder antreten will.