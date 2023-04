Toter Jogger im Trentino: Autopsie bestätigt Bären-Angriff

Im Falle des toten Joggers im Sulztal im Trentino hat die Autopsie nun den Angriff eines Bären bestätigt. Es handele sich um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte des Landes, teilten die Behörden mit.

Wie das ORF unter Verweis auf die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hatten Pathologen des Krankenhauses Trient an diesem Freitag den Leichnam des 26-Jährigen untersucht. Dadurch wurde bestätigt, was viele bereits vermutet hatten. Laut der italienischen Nachrichtenagentur soll der Mann zum Zeitpunkt des Geschehens noch am Leben gewesen sein.

Mittels DNA-Probe soll Tier identifiziert werden

Wie "Rai Südtirol" berichtet, fand nach der Obduktion der Leiche am Abend im Regierungskommissariat von Trient eine Krisensitzung statt - mit allen zuständigen Behörden. Bei einer anschließenden Pressekonferenz kündigte der Trentiner Landeshauptmann, Maurizio Fugatti, die sogenannte Entnahme des Problembären an. Mithilfe seiner DNA-Spuren soll das Tier identifiziert und abgeschossen werden. Das Einverständnis der Umweltschutzbehörde Ispra habe er hierfür bereits, so Fugatti. Auch zwei weitere Problembären im Trentino sollen getötet werden. Hierfür hat der Landeshauptmann nach eigenen Angaben eine Anfrage an die Umweltschutzbehörde gestellt.

Laut Fugatti wurde außerdem die Forstbehörde beauftragt, das betroffene Waldstück intensiv zu überwachen. So soll die öffentliche Sicherheit gewährleistet werden. Wie "Rai Südtirol" weiter berichtet, will Fugatti die Anzahl der Bären im Trentino reduzieren. Zur Zeit gebe es zu viele Tiere in der Provinz, sagte der Trentiner Landeshauptmann.

Mehr Bären als ursprünglich geplant

Der junge Mann war am Mittwoch vom Joggen in den Wäldern nicht zurückgekehrt, woraufhin seine besorgte Familie Alarm schlug. Nach einer stundenlangen Suche, an der verschiedene Einsatzkräfte beteiligt waren, wurde seine Leiche neben dem Forstweg von Suchhunden gefunden.

Bereits im März war in der Nähe ein Mann von einem Bären attackiert worden. Das bei Wanderern und Touristen beliebte Tal Val di Sole liegt in den italienischen Alpen nördlich des Gardasees. Dort leben mittlerweile rund hundert Bären in freier Wildbahn - sie waren von 1996 bis 2004 im Rahmen des EU-Projekts "Life Ursus" angesiedelt worden. Geplant war den örtlichen Behörden zufolge eine Population von lediglich 50 Bären. Damals war ein Aussterben der Tiere befürchtet worden.

Bedrohung für den Tourismus?

Der Trentiner Forstkorps sowie die Verwaltung der Provinz warnen seit längerem immer wieder vor möglichen Aufeinandertreffen mit wilden Tieren in den Wäldern und hügeligen Gebieten der Region. In der bergigen und bewaldeten Gegend sind insbesondere Luchse, Wölfe sowie Bären heimisch.

Der Agrarvereinigung Coldiretti zufolge stellt die Ausbreitung der Bären nicht nur ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheit der einheimischen Bevölkerung dar, sondern auch für die Wirtschaft - von der Landwirtschaft bis hin zum Tourismus.

Die gesamte Region rund um das Trentiner Tal Val di Sole in den italienischen Alpen nördlich des Gardasees ist bei Wanderern und Touristen als Urlaubsregion beliebt. Wälder, Täler, Flüsse sowie alpine Seen locken jedes Jahr viele Besucher an. Die Provinz Trentino gehört zu der norditalienischen autonomen Region Trentino-Südtirol.