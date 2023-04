Toter Jogger: Bärin darf vorerst doch nicht erlegt werden

Auf Twitter warf der Verband dem Landeshauptmann von Trentino, Maurizio Fugatti, der die Abschussverordnung erlassen hatte, zudem "Arroganz" vor. Bären und Bürger des Trentino hätten das Recht, in Frieden zu leben. Am 11. Mai nun soll es eine Anhörung vor Gericht geben.

Bereits 2020 hätte das Bärenweibchen erlegt werden sollen. Es hatte damals zwei Menschen, einen Vater und seinen Sohn, auf dem Monte Peller angegriffen. Auch 2020 entschied ein Gericht gegen die Tötung.

WWF: Zusammenleben mit Bären ist möglich

Moritz Klose, Bärenexperte beim World Wildlife Fund, wies im BR daraufhin, dass es in seltenen Fällen zu problematischen Situationen mit den Tieren kommen kann. Da seien häufig Menschen auch nicht unschuldig. Die Bärin, die den Jogger getötet hat, ist die Schwester des "Problembären" Bruno, der 2006 in Bayern erschossen wurde. Als besonders aggressiv will Klose die Bärenfamilie nicht bezeichnen. Ein Bär werde nicht als sogenannter "Problembär" geboren. Vielmehr könne es vorkommen, dass Bären lernten, menschliche Nähe aktiv zu suchen. So sei die Mutter Jorka von italienischen Hotelbesitzern angefüttert worden, um Touristen eine Show zu bieten."

Gefütterte Bären suchen dann die Nähe zu Menschen und das sei letztlich ihr Todesurteil. In Amerika gebe es den Spruch: A fead bear is a dead bear. Ein gefütterter Bär ist ein toter Bär. Solche Bären müssten dann erschossen werden, weil sie dem Menschen gefährlich würden, erläuterte der WWF-Experte weiter. Eine deutliche Reduzierung des auf 100 Bären angewachsenen Bestands in Norditalien lehnt Klose ab. Die Menschen müssten lernen, mit den Bären zu leben - und das sei möglich.

Tod des Joggers löst hitzige Debatte aus

In der vergangenen Woche war ein 26-Jähriger in der Trentiner Gemeinde Caldes in dem bei Wanderern und Touristen beliebten Tal Val di Sole von der Bärin attackiert und getötet worden.

Die Provinz will generell die Bärenanzahl in dem Gebiet massiv verringern. Diese Meinung vertritt auch der frühere Extrembergsteiger und Autor Reinhold Messner. In einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Stampa" erklärte er, das Töten von Bären in der Region solle kein Tabu sein. Bären und Wölfe seien zu einem Problem geworden, für Landwirte, Züchter, Einwohner und Touristen, so der 78-Jährige. Die große Anzahl von Bären in der Provinz Trentino müsse ihm zufolge halbiert werden.

Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) fühlt sich indessen nach der tödlichen Bärenattacke in Norditalien in seinem Umgang mit "Problembär" Bruno vor 17 Jahren bestätigt. Vielleicht sehe mancher, der sie damals so hart kritisiert habe, die Sache heute anders, sagte Stoiber dem "Münchner Merkur".

Mit Informationen von dpa