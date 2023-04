Toter Jogger: Bärin identifiziert - Schwester von Bruno

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Jogger im italienischen Trentino wurde nun der Angreifer identifiziert: Es handelt sich um das Bärenweibchen mit dem Codenamen JJ4. Dank eines DNA-Tests konnte sie identifiziert werden. Das berichteten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

JJ4 kommt aus einer berühmten Familie: Sie ist die Tochter von Jurka und Joze, zwei in Slowenien gefangene und zwischen 2000 und 2001 im Trentino freigelassenen Pionierbären des Wiederansiedlungsprojekts "Life Ursus" in den Alpen. Jurka war auch die Mutter des in Bayern als "Problembär" berühmt gewordenen Bruno, der 2006 in Bayern geschossen wurde und jetzt ausgestopft im Museum "Mensch und Natur" in einem Flügel von Schloss Nymphenburg in München zu sehen ist.

Bärin JJ4 war bekannt

Bruno wurde auch in Deutschland zu einem Symbol für Tierschützer. Mutter Jurka wurde 2007 eingefangen und ist jetzt eine Attraktion im Wolfs- und Bärenpark im Schwarzwald.

Die Staatsanwaltschaft von Trient bestätigte die Identifizierung von JJ4 auf der Grundlage der Ergebnisse einer genetischen Analyse. Das Bärenweibchen ist nicht unbekannt: Der Landeshauptmann des Trentino, Maurizio Fugatti, hatte es bereits als problematisch bezeichnet. Am 22. Juni 2020 hatte sie bereits zwei Männer - Vater und Sohn - auf dem Berg "Monte Peller" angegriffen.

Gefangennahme bereits gefordert

Die Provinz Trentino hatte laut Medienberichten bereits die Gefangennahme der Bärin gefordert, es war zu einer Auseinandersetzung mit dem damaligen Umweltminister Sergio Costa über diesen Fall gekommen. Die Anordnung zum Einfangen des Bären wurde vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben.

Ein 26 Jahre alter Jogger war am frühen Morgen des 6. April in der Ortschaft Caldes im norditalienischen Trentino nahe einem Forstweg tot aufgefunden worden. Eine Autopsie bestätigte den Angriff eines Bären. Es handele sich um den ersten tödlichen Zwischenfall mit einem Bären in der Geschichte des Landes, teilten die Behörden mit.