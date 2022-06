Toter bei Tornado in den Niederlanden

Bei einem Tornado in der niederländischen Stadt Zierikzee ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Am Montag gegen 13 Uhr raste der Sturm über die Stadt in der Provinz Zeeland. Durch das Unwetter seien außerdem etwa zehn Menschen verletzt worden, teilten die Rettungsdienste mit. Die Einsatzkräfte seien noch dabei, die genaue Opferzahl zu prüfen, hieß es von den Behörden.

Entwurzelte Bäume, abgedeckte Häuser

Meteorologen sprachen von einem schwachen Tornado. Er hinterließ nach Angaben der Behörden eine Spur der Verwüstung in dem auch bei deutschen Touristen beliebten Urlaubsort an der Nordsee. "Der Schaden ist in manchen Straßen von Zierikzee beträchtlich", teilten die Rettungsdienste weiter mit. Der Wirbelsturm habe nicht nur Bäume entwurzelt, sondern auch die Dächer mehrerer Häuser abgedeckt. Bei einem Haus stürzte den Angaben zufolge die Front ein. Der öffentlich-rechtliche niederländische Sender NOS berichtete, der Tornado habe auch ein Kirchendach abgedeckt und Trampoline durch die Luft gewirbelt.

Die Rettungskräfte riefen dazu auf, sich von dem betroffenen Gebiet fernzuhalten, um die Einsätze von Polizei und Feuerwehr nicht zu behindern. Außerdem drohe Gefahr durch herabstürzende Dachziegel und Äste.