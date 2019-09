vor 17 Minuten

Toter bei Lkw-Unfall auf A8 - Autobahn Richtung München gesperrt

Bei einem Lkw-Unfall auf der A8 ist am Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) seien zwei Lkw zusammengestoßen, so die Polizei. Die Autobahn wurde in Richtung München gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.