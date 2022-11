Tote und Verletzte bei Schüssen in LGBTQ-Nachtclub in den USA

Erneut sind in den USA in der vergangenen Nacht mehrere Menschen durch Waffengewalt gestorben. In Colorado Springs in den USA sind mindestens fünf Menschen bei einer Schießerei in einem LGBTQ-Nachtclub getötet worden. Mindestens 18 Personen wurden im "Club Q" verletzt. Der erste Notruf sei kurz vor Mitternacht eingegangen, sagte Polizeisprecherin Pamela Castro. Polizisten hätten den mutmaßlichen Schützen im Club Q noch angetroffen. Er befinde sich in Gewahrsam. Die Ermittlungen etwa zum Tatmotiv dauerten noch an.

Clubgäste überwältigen Todesschützen

Die Betreiber des Clubs zeigten sich im Onlinedienst Facebook erschüttert über den "sinnlosen Angriff auf unsere Community". Sie bedankten sich zudem bei "heldenhaften Gästen" des Clubs, die den Schützen überwältigt und mit ihrer schnellen Reaktion "diesen Hassangriff" beendet hätten.