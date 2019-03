Gedränge am St. Patrick's Day: Drei Tote in britischer Diskothek

Drei Jugendliche sind im Gedränge einer Diskothek am St. Patrick's Day im nordirischen Cookstown ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben vom Montag um ein 17-jähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren. Mehrere Teenager seien bei dem Vorfall am Sonntagabend in der Disko eines Hotels in dem britischen Landesteil verletzt worden.

Jugendliche stürzen im Gedränge

Die Opfer waren ersten Ermittlungen zufolge im Gedränge gefallen und hatten dann tödliche Verletzungen erlitten. Eine große Gruppe soll versucht haben, noch in den Club zu kommen. "Es ist herzzerreißend, dass eine solche Veranstaltung, die ein Spaß für diese Jugendlichen am St. Patrick's Day sein sollte, in einer schrecklichen Tragödie endete", sagte ein Polizeisprecher.

Paraden und Feiern am St. Patrick's Day

Der Nationalheilige von Irland, der Bischof Patrick, soll im 5. Jahrhundert an der Verbreitung des christlichen Glaubens auf der "Grünen Insel" beteiligt gewesen sein. Ihm zu Ehren werden an seinem vermuteten Todestag, dem 17. März, Paraden und andere Aktionen in zahlreichen Ländern veranstaltet.