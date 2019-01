Tote und Verletzte bei Explosion in Paris

Nach der Explosion in einer Bäckerei am Samstagmorgen spricht der französische Innenminister Christophe Castaner von insgesamt zwei Toten, beide seien Feuerwehrmänner. Bereits zuvor war die Zahl der Verletzten laufend erhöht worden. Die Zahl der Verletzten stieg im Laufe des Tages weiter an. Derzeit gehen die Behörden von zehn Schwerverletzten und 37 leichter verletzten Personen aus, so der Innenminister im Fernsehsender BFMTV.

Gegen neuen Uhr am Morgen ist es im neunten Arrondissement in der Pariser Innenstadt zu einer schweren Explosion gekommen. Das teilte die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.