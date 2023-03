Tote und Verletzte bei Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Ein schweres Erdbeben hat am Dienstagabend Teile Pakistans und Afghanistans erschüttert. In Pakistan sprach eine lokale Katastrophenschutzbehörde in der im Norden gelegenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa von mindestens neun Toten sowie mindestens 40 Verletzten. Aus Afghanistan wurden mehrere Verletzte gemeldet. Das ganze Ausmaß des Bebens war am späten Abend noch unklar.

Menschen flüchten aus Häusern

Laut der pakistanischen meteorologischen Behörde hatte das Erdbeben in der Hauptstadt Islamabad eine Stärke von 6,8. Die US-Erdbebenwarte verortete das Epizentrum in der nordafghanischen Provinz Badachschan in der Ortschaft Dschurm und gab für den Ort eine Stärke von 6,5 an. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam nannte auf seiner Internetseite eine Stärke von 6,5 und verortete das Beben in einer Tiefe von bis zu 200 Kilometern.

Menschen flüchteten in Islamabad aus ihren Häusern ins Freie, Mauern schwankten. Ähnliche Szenen spielten sich in der afghanischen Hauptstadt Kabul ab. Nach Angaben eines Sprechers der pakistanischen Rettungsdienste kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt. Im nordwestlichen Swattal seien mehr als 100 Menschen mit einem Schock in Krankenhäuser eingeliefert, die meisten von ihnen inzwischen wieder entlassen worden.

Gesundheitszentren in Bereitschaft

Der pakistanische Premierminister Shebaz Sharif erklärte, er habe Mitarbeiter des Katastrophenschutzes angewiesen, auf jede Lage vorbereitet zu sein. Sabihullah Mudschahid, ein Sprecher der Taliban-Regierung in Afghanistan, twitterte, das Ministerium für öffentliche Gesundheit habe alle Gesundheitszentren aufgefordert, in Bereitschaft zu bleiben.

Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region am Hindukusch und den Nachbarländern, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einem verheerenden Erdbeben waren im Sommer 2022 in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan mehr als 1.000 Menschen gestorben.

Das aktuelle Beben weckt Erinnerungen an die schweren Erdbeben Anfang Februar in der Türkei und im Norden Syriens. Allein in der Türkei starben mehr als 50.000 Menschen. Rund zwei Millionen Menschen mussten in Notunterkünften wie Zelten und Containern untergebracht werden.