Tote und Verletzte bei Erdbeben der Stärke 6,2 auf Sumatra

Auf der indonesischen Insel Sumatra hat ein schweres Erdbeben der Stärke 6,2 bisher sechs Todesopfer gefordert. Das teilte ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes in der Provinz West-Sumatra am Freitag mit. Mindestens 50 weitere Menschen seien verletzt worden, zehn davon schwer, sagte ein Sprecher der Provinzregierung.

Viele Gebäude wurden beschädigt, zudem lösten die Erdstöße einen Erdrutsch im Bezirk West-Pasaman aus. Mehrere Häuser wurden von der Schlammlawine begraben, den Behörden zufolge war aber noch unklar, ob es dabei weitere Opfer gegeben hat.

Indonesien liegt am pazifischen Feuerring

Das Beben geschah am Morgen gegen 8.40 Uhr (Ortszeit). Laut US-Erdbebenwarte USGS ereignete es sich in einer Tiefe von 12,3 Kilometern, etwa 66 Kilometer von der Stadt Bukittinggi entfernt. Der Inselstaat Indonesien ist wegen seiner Lage am pazifischen Feuerring immer wieder von Erdbeben betroffen.

Hochhäuser wankten in Kuala Lumpur

Die Behörden sammelten noch Informationen über das Ausmaß der Schäden, hieß es. Ein Video aus der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur zeigte, wie sich Menschen auf den Straßen versammelten, weil Hochhäuser ins Wanken geraten waren. Die Direktorin der geophysikalischen Behörde in Indonesien, Dwikorita Karnawati, warnte vor möglichen Nachbeben. Die Gefahr eines Tsunamis bestehe jedoch nicht.