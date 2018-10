Tote nach Unwettern in Italien - Sperrungen am Brenner

Vier Männer starben in der südlichen Region Kalabrien. Sie seien in der Nähe der Stadt Crotone von einem Erdrutsch getötet worden, als sie ein durch das Unwetter zerstörtes Rohr reparieren wollten, berichtete die Polizei. Beim Hafen von Catanzaro in Kalabrien an der Stiefelspitze Italiens fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war.

Erdrutsche am Brenner

In Südtirol ging am Sonntag eine Mure auf die Brenner-Autobahn nieder. Die wichtige Verkehrsachse zwischen Österreich und Italien musste zwischen Brenner und Sterzing in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie der Betreiber mitteilte. Mehrere Fahrzeuge seien von den Erdmassen getroffen worden, es gebe aber nur einen Leichtverletzten, berichteten lokale Medien.

Inzwischen ist die Autobahn wieder in beiden Richtungen befahrbar, in Richtung Süden aber nur einspurig. Für Lkw gibt es eine Blockabfertigung, die Lastwagen stauen sich auf mehreren Kilometern Länge. Die Bahnstrecke wurde wieder freigegeben.

Markusplatz unter Wasser

Sturmböen und Starkregen erfassten auch Sardinien und die benachbarte französische Insel Korsika. Die Wetterdienste maßen dort Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern in der Stunde. In der Region Venetien wurden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Der berühmte Markusplatz war schon am Sonntag überschwemmt.

Auch bei Genua ging ein Erdrutsch nahe einer Autobahn ab. Mehrere Familien mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Notunterkünfte gebracht. In der Region Ligurien warnten die Behörden die Küstenbewohner vor einem schweren Sturm in den kommenden Stunden.

Schlechtwetterfront sorgt weiter für Gefahr

Der Zivilschutz sprach von außergewöhnlichen Wetterverhältnissen und rief zu maximaler Wachsamkeit auf. Zudem riefen die Behörden für weite Teile des Landes die höchste Alarmstufe aus. Für Küstenorte warnte der Zivilschutz vor weiteren Sturmfluten.

Die Schlechtwetterfront könnte sich den Vorhersagen zufolge heute noch ausweiten, Rettungsdienste und der Zivilschutz bereiteten sich allerorten darauf vor. In weiten Teilen der Toskana und Liguriens bleiben die Schulen heute zu.

Klimaforscher sehen steigende Wetter-Risiken

Forscher sagen voraus, dass Starkregen und Überschwemmungen infolge des Klimawandels im Mittelmeerraum immer häufiger werden könnten. "Die Temperatur der Meeresoberflächen hat sich durch die globale Erwärmung verändert", sagt Peter Hoffmann, Meteorologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Dadurch habe sich die Dynamik des Wetters verändert.

"Es muss nicht unbedingt sein, dass die Häufigkeit von diesen Wetterextremen zunimmt, aber es ist wahrscheinlich, dass die Intensität zunimmt." Peter Hoffmann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Verhängnisvolles Temperaturgefälle

Das Mittelmeer heize sich im Sommer auf und speichere die Wärme länger als die Luft, so Hoffmann. Der Klimawandel aber steigere die Unterschiede zwischen Wasser- und Lufttemperatur: Die Heftigkeit der Regenfälle nehme daher zu.

"Das ist schon eine Folge des Klimawandels, dass sich durch die Summe von einzelnen Veränderungen, wie Temperaturanstiegen und Veränderungen der Wassertemperaturen, die Dynamik der Atmosphäre verändert. Bestimmte Wetterphänomene wie Starkregen können jetzt im Mittelmeerraum extremer ausfallen als früher." Peter Hoffmann, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Zuletzt über 60 Unwetter-Opfer im Mittelmeerraum

Bei den heftigen Unwettern der vergangenen Wochen kamen im Mittelmeerraum mehr als 60 Menschen ums Leben. Mitte Oktober traten in der Region um die südfranzösische Stadt Carcassonne Bäche und Flüsse über die Ufer, zehn Manschen starben. Versicherer bezifferten den Schaden auf 200 Millionen Euro.

Italien erlebte im Sommer Unwetter, Starkregen und extreme Hitze. Der Agrarverband Coldiretti warnt vor Millionenschäden. Der Klimawandel könne extreme Verhältnisse mit rapiden Wechseln zwischen kurzen, intensiven Niederschlägen verschärfen und die Agrarwirtschaft enorm schädigen.

Besonders hart trafen Wetterkapriolen in diesem Jahr Mallorca. Dort fielen am Abend des 9. Oktober binnen weniger Stunden 233 Liter Wasser pro Quadratmeter. Die Wassermassen rissen 13 Menschen in den Tod. Auch andere Regionen Spaniens erlebten Regenrekorde.