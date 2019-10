Liveticker: Tote nach Schüssen in Halle - "Amoklage"

15.50 Uhr: Sicherheit vor jüdischen Einrichtungen in vielen Städten erhöht

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat die Leipziger Polizei ihre Kräfte vor der Synagoge der benachbarten Stadt verschärft. Auch vor jüdischen Einrichtungen in Berlin und Dresden wurde der Polizeischutz erhöht.

In Bayern verstärkte die Polizei in Mittelfranken die Sicherheitsmaßnahmen speziell vor jüdischen Einrichtungen. Sondereinsatzkräfte der Polizei seien derzeit in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Polizei in München erklärte, derzeit gebe es in der bayerischen Landeshauptstadt keinen Anlass zu handeln, doch die Polizei könne das Personal für den Schutz von jüdischen Einrichtungen "jederzeit hochfahren".