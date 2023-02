Viele Tote nach Erdbeben im Südosten der Türkei

chwere Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien nach ersten Erkenntnissen mindestens 138 Menschen das Leben gekostet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. Auch aus dem benachbarten Syrien wurden zahlreiche Tote gemeldet - die Gesamtzahl der Getöteten in beiden Ländern lag damit bei mindestens 138.

Zahlreiche Nachbeben - Bitte um internationale Hilfe

Zwei Beben der Stärke 7,4 und 7,9 hatten kurz nacheinander am frühen Morgen den Südosten der Türkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam nahe der Stadt Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien. Nach Angaben des Innenministers sind mehrere Provinzen betroffen, Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen. Auf beiden Seiten der Grenze stürzten Gebäude ein. Menschen versuchten in Panik, sich bei winterlichen Bedingungen ins Freie in Sicherheit zu bringen. Es wurde erwartet, dass die Zahl der Toten noch steigt.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen.