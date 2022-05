Tote Kinder in Hanau: Vater wird als Verdächtiger festgenommen

Zwei Kinder sind in Hanau gewaltsam zu Tode gekommen. Nach einer umfassenden Fahndung hat die Polizei den Tatverdächtigen jetzt in Frankreich gefasst. Es ist der Vater. Der Junge und das Mädchen waren am Mittwochfrüh tot aufgefunden worden.