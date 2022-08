Tod von Impfärztin: Familie will Obduktion - Fall vor Parlament

Für die Staatsanwaltschaft in Wels war der Fall klar: Selbstmord, das heißt im Juristendeutsch "kein Fremdverschulden" - auch wenn ganz Österreich genau darüber leidenschaftlich streitet: Ob es ein "Fremdverschulden" gibt, natürlich nicht im juristischen Sinn.

Die junge leidenschaftliche Ärztin, die sich so sehr dem Kampf gegen Corona verschrieben hatte, wurde von Impfgegnern und Corona-Leugner im Netz "markiert" und in viralen Hater-Gruppen gejagt, ihre Accounts wurden mit Morddrohungen geflutet. Sie war, schildern Freunde, die mit ihr in letzter Zeit lange im Gespräch waren, zuletzt "traumatisiert, geschockt, verängstigt."

Kein "Fremdverschulden"?

Die Umstände des Todes, wie und wo die junge Landärztin aufgefunden wurde, sie sprechen in der Tat dafür, dass sie ganz zum Schluss ganz alleine war. Keine "Fremden" in der Nähe, auch keine, die sie noch hätten retten können.

Verschwörungstheorien auch nach ihrem Tod

Zum Erschrecken aller, die der Fall der Lisa-Maria Kellermayr tief bewegt, hörten die Hassbotschaften auch nach ihrem Tod nicht auf. Verschwörungstheorien machten auf Twitter die Runde. Vielleicht deshalb bestanden die Angehörigen Kellermayrs auf einer Obduktion der Toten. Die Staatsanwaltschaft Wels hat diesem Wunsch entsprochen. Die Obduktion ist nach neuesten Informationen bereits abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft bleibt offenbar bei dem Ergebnis: "kein Fremdverschulden". Allerdings fehlt noch der toxikologische Bericht.

Viele drängende Fragen

Auch der Nationalrat, Österreichs Parlament, zur Zeit in Ferien, wird sich mit dem Fall beschäftigen müssen. Einige Abgeordnete rund um die liberale NEOs-Abgeordnete Stephanie Krisper, haben auf fünf Seiten 38 drängende Fragen an den österreichischen Innenminister Gerhard Karner gestellt. Es geht darum, ob die Polizei in Oberösterreich die Hilferufe der bedrohten Landärztin ernst genug genommen hat, ob und wann sie Polizeischutz erhielt, wie eng die Polizei mit dem in Österreich neu organisierten Verfassungsschutz DSN zusammengearbeitet hat, der einzigen Behörde, deren Chef von Kellermayr kurz vor ihrem Tod gelobt wurde. Am Ende die Frage, ob der Fall Kellermayr polizeiintern ausreichend untersucht werde (die parlamentarische Anfrage liegt dem ARD-Studio Wien vor).

Dröhnendes Schweigen der politisch Verantwortlichen

Kritisiert wird ihn Österreich auch das Schweigen der politisch Verantwortlichen, des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer, des Innenministers, der Justizministerin. Das Innenministerium in Wien antwortete auf Anfrage des ARD-Studios Wien nur schriftlich: "Auch Frau Dr. Kellermayr wurde seit November 2021 polizeilich beraten. (...) Dabei wurden alle gesetzlich möglichen Maßnahmen ausgeschöpft."

Kanzler Scholz: Gemeinsam gegen den Hass. Kanzler Nehammer: Kein Kommentar

Zu Wort gemeldet haben sich Bundespräsident Alexander van der Bellen, der vor der Praxis der Ärztin in Seewalchen am Attersee Blumen niederlegte - und der Gesundheitsminister, dessen beide Vorgänger - ebenfalls von Impfgegnern zermürbt - zurücktraten. Beide fordern ein Ende des Hasses. Flankiert inzwischen auch von Wortmeldungen der deutschen Bundesregierung, Kanzler Olaf Scholz stelle sich gemeinsam "mit den österreichischen Freunden gegen den Hass."

Auch deutsche Justiz ermittelt

In Oberösterreich - dort lebte und praktizierte Dr. Kellermayr - meldete sich lediglich die Gesundheitsreferentin und stellvertretende Landeshauptfrau, also: die stellvertretende Ministerpräsidentin zu Wort. Sie forderte mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Strafverfolgung von Hass-Delikten. Nach Recherchen von BR24 ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen einen Verdächtigen in Bayern, mit Zeitverzögerung, weil die für den Fall in Österreich zuständige Staatsanwaltschaft die Akten zunächst an eine örtlich nicht zuständige Staatsanwaltschaft übermittelt hatte.