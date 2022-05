Tote bei Unwettern in Brasilien - Bolsonaro sichert Hilfe zu

Bei seit Tagen anhaltenden Unwettern im Nordosten Brasiliens sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Allein im Bundesstaat Bundesstaat Pernambuco starben nach Angaben der örtlichen Zivilschutzbehörde mindestens 34 Menschen bei Erdrutschen und Überflutungen. Fast eintausend Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Staatschef Jair Bolsonaro sprach den Unglücksopfern sein Mitgefühl aus und sagte ihnen Hilfe zu.

Allein 19 Tote bei Erdrutsch in Jardim Monteverde

Abgesehen von dem folgenschweren Erdrutsch in dem Ort Jardim Monteverde, bei dem 19 Menschen getötet wurden, gab es auch in der Gemeinde Camaragibe einen Erdrutsch mit sechs Todesopfern. Zwei Todesopfer wurden aus Recife gemeldet und zwei weitere aus Jaboatão dos Guararapes. In der Stadt Recife wurden Schulen geöffnet, um Obdachlose aufzunehmen.

Bereits vor einigen Tagen waren laut Zivilschutz fünf Menschen infolge der Unwetter ums Leben gekommen. Örtlichen Medien zufolge starben drei von ihnen bei einem Erdrutsch in Olinda, außerdem sei in Olinda ein Mensch durch den Sturz in einen Kanal umgekommen.

Starke Regenfälle hatten Unglück ausgelöst

Die Metropolregion Recife wird seit Dienstag von heftigen Regenfälle heimgesucht. In Videos, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, waren überflutete Straßen in verschiedenen Orten, eingestürzte Gebäude und Erdmassen zu sehen.