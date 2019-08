Tote bei Schusswaffenangriff in Texas

Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Zahlreiche Geschäfte in der Umgebung haben ihre Türen verrammelt, um ihre Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen.

Vergangene Woche: Schüsse auf Festival in Kalifornien

Erst am Dienstag waren zwei Menschen im Bundesstaat Mississippi in einem Walmart durch Schüsse getötet worden. Am Wochenende hatte ein 19-Jähriger während eines Festivals in der Kleinstadt Gilroy in Nordkalifornien das Feuer eröffnet und drei Menschen getötet. Der Schütze wurde von Polizisten am Tatort erschossen.