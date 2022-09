Tote bei Protesten im Iran - Solidarität im Ausland

Biden bekundet Solidarität mit den "tapferen Frauen des Iran"

US-Präsident Joe Biden bekundete in einer Rede bei der UN-Generaldebatte in New York die Solidarität seines Landes mit den "tapferen Frauen des Iran". Die USA stünden an der Seite der Menschen, "die in diesem Moment für die Sicherung ihrer Grundrechte demonstrieren".

Kurz zuvor hatte sich der iranische Staatschef Ebrahim Raisi auf demselben Podium im Saal der UN-Vollversammlung gegen die westliche Kritik an der Lage der Frauenrechte in seinem Land gewehrt. Es werde mit "zweierlei Maß" gemessen, beklagte er und verwies etwa auf den Tod indigener Frauen in Kanada und das Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten.

Baerbock: "Frauen müssen gehört werden"

Am Rande der UN-Vollversammlung übte auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) scharfe Kritik: "Sie müssen gehört werden, denn diese Frauen fordern Rechte ein, die allen Menschen zustehen - nichts anderes als ihre unumstößlichen Menschenrechte", erklärte Baerbock. Diese Botschaft müsse "endlich bei allen Verantwortlichen ankommen".

Immer wieder werde sie gefragt, was feministische Außenpolitik bedeute, sagte Baerbock. Der Tod von Mahsa Amini zeige das "auf furchtbar tragische Weise: Wenn Frauen nicht sicher sind, ist keiner sicher in einer Gesellschaft." "Die Frauen, die jetzt in Iran auf die Straße gehen, fordern die Freiheit, sich selbst zu entfalten – und zwar ohne dabei um ihr Leben bangen zu müssen".

Iranische Behörden blockieren Internet

Iranischen Behörden versuchen unterdessen offenbar, die Organisation weiterer Proteste durch eine Blockade der sozialen Medien zu erschweren. Die Menschenrechtsgruppe Hengaw und die Beobachtungsstelle für Internetsperren NetBlocks berichten, der Zugang zu Instagram, der einzigen großen Social-Media-Plattform, die der Iran normalerweise zulässt, sei eingeschränkt worden. Zudem seien einige Mobilfunknetze abgeschaltet worden. "Der Iran unterliegt nun den strengsten Internetbeschränkungen seit dem Massaker im November 2019", teilte NetBlocks mit.