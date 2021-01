Tote bei Explosion in Madrid

Unglücksursache: ein Gasleck?

Ursache für die Detonation könnte nach ersten Untersuchungen ein Gasleck gewesen sein, sagte Madrids Bürgermeister Jose Luis Martinez-Almeida vor Journalisten. In dem Gebäude, das wohl der katholischen Kirche gehört, sollen ein Priesterseminar sowie eine Suppenküche für Obdachlose untergebracht gewesen sein.

Unglücksort nahe einer Universität

Das betroffene Gebäude befindet sich nahe der Universität Carlos III de Madrid-Puerta de Toledo. Diese war nach einem Bericht des Senders TVE leer, da die Vorlesungen nach einem Rekordschneefall in Madrid am 9. Januar noch nicht wiederaufgenommen worden sind. Bürgermeister Martínez-Almeida berichtete, es gebe wohl keine gravierenden Schäden an der Bildungseinrichtung gebe.