Britischer Abgeordneter nach Messerangriff gestorben

Der konservative britische Parlamentsabgeordnete David Amess ist am Freitag bei einem Messerangriff in einer Kirche ums Leben gekommen. Der 69-jährige Politiker habe sich in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London mit Personen aus seinem Wahlkreis getroffen, als der Angreifer sich auf ihn stürzte und mehrmals auf ihn einstach, teilte die Polizei mit. Amess sei von Rettungskräften behandelt worden, aber noch am Tatort gestorben.

Amess, ein verheirateter Vater von fünf Kindern, wurde 1983 zum ersten Mal ins britische Parlament gewählt. Er wurde 2015 von Königin Elizabeth für seine Verdienste zum Ritter geschlagen.

Tatverdächtiger festgenommen - Motiv unklar

Die Polizei bestätigte später den Tod des Angegriffenen, seinen Namen nannte sie allerdings nicht. Ein 25-Jähriger sei festgenommen, ein Messer sichergestellt worden. Der Mann stehe unter Mordverdacht, hieß es. Die Polizei in Essex erklärte, sie sei kurz nach Mittag wegen eines Messerangriffs gerufen worden. Nach weiteren Personen werde nicht gefahndet. Über ein Motiv des mutmaßlichen Täters wurde zunächst nichts bekannt.

Luftaufnahmen zeigten mehrere Krankenwagen und die Luftrettung neben der Kirche, in der das Treffen mit den Bürgern stattfand. Zwei Stunden nach dem Angriff gab die Polizei den Tod des Opfers bekannt. Amess vertrat den Wahlkreis Southend West mit Leigh-on-Sea seit 1997 im Parlament.

Entsetzen bei Politikern aller Parteien

Politiker aller politischen Lager äußerten sich entsetzt. Labour-Chef Keir Starmer twitterte, die Nachricht über den Angriff sei entsetzlich. Er denke an den Abgeordneten, dessen Familie und dessen Mitarbeiter. Der frühere konservative Premierminister David Cameron twitterte, seine Gedanken und Gebete seien bei Sir David Amess und dessen Familie.

Parlamentsabgeordnete drückten ihren Schrecken über die Tat aus und würdigten ihren Kollegen als "wahren Gentleman". In der Londoner Downing Street, wo der Premierminister seinen Amtssitz hat, wehten die Flaggen auf halbmast.

Britische Kirchen sind schockiert

Britische Kirchenführer haben ihr Beileid ausgesprochen. Er sei "schockiert und traurig" über den Tod des konservativen Abgeordneten, teilte der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz des Landes, Kardinal Vincent Nichols, über Twitter mit. Er bete für die Seele des Verstorbenen, seine Familie und Mitarbeiter, so der Erzbischof von Westminster.

Ähnlich äußerte sich der Primas der anglikanischen Kirche, Justin Welby, über den Kurznachrichtendienst. Amess sei ein "treuer Katholik gewesen, dessen tiefer Glaube seinen Sinn für Gerechtigkeit maßgeblich befeuert hat", so der Erzbischof von Canterbury. "Die Tötung eines Parlamentariers, während dieser sich um seine Wählerschaft kümmerte, ist ein tiefer Schlag für dieses Land, seine Bewohner und für alle, die sich eine friedliche und gedeihende Demokratie wünschen."

Sicherheit von Politikern erneut auf dem Prüfstand

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Angriffen auf britische Parlamentarier: 2016 wurde die britische Labour-Abgeordnete Jo Cox in ihrem Wahlkreis in Nordengland mit Messerstichen und Schüssen getötet. Ein Rechtsextremist wurde für die Tat verurteilt. Cox' Witwer, Brendan Cox, twitterte nach der Attacke auf Amess, ein Angriff "auf unsere gewählten Vertreter ist ein Angriff auf die Demokratie selbst. Es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung."

Der Labour-Abgeordnete Stephen Timms wurde 2010 von einer Studentin mit einem Messer verletzt. Sie war von Online-Predigten eines mit Al-Kaida in Verbindung stehenden Predigers radikalisiert worden. Im Jahr 2000 wurden der liberaldemokratische Abgeordnete Nigel Jones und sein Berater Andrew Pennington von einem Mann mit einem Schwert angegriffen. Pennington wurde getötet, Jones verletzt.

Vor diesem Hintergrund wird nun einmal mehr über die Sicherheit von Politikern diskutiert und die Frage, ob und wie sie – bei aller Bürgernähe – besser geschützt werden können.