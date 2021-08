17.08.2021, 06:44 Uhr

Tornado in Ostfriesland: Sturm deckt Häuser ab

Ein heftiger Sturm hat in Großheide in Ostfriesland am Montagabend für Verwüstungen gesorgt. Rund 50 Häuser wurden dabei beschädigt, einige sind nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Videos in sozialen Medien zeigen einen Tornado.