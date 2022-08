Erkrankte Kinder: "Tomatengrippe" in Indien gibt Rätsel auf

Eine neuartige Virus-Krankheit beschäftigt derzeit Forschende in Indien. Über die genaue Ursache der bei mehr als 100 Kindern aufgetretenen Krankheit, die "Tomatengrippe" oder auch "Tomatenfieber" genannt wird, wird noch gerätselt. Patienten können dabei rote, schmerzhafte Bläschen am ganzen Körper entwickeln, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin "The Lancet Respiratory Medicine" schreiben.

Möglicherweise Zusammenhang mit Dengue-Infektion

Es sei unklar, ob es sich um eine Variante der Hand-Fuß-Mund-Krankheit handelt, um eine Nachwirkung der Tropenkrankheiten Chikungunya oder Denguefieber oder um ein bisher unbekanntes Virus. Weitere mögliche Symptome sind dem Beitrag zufolge Fieber, Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Übelkeit und Durchfall.

Tomatengrippe nicht lebensbedrohlich

Die Krankheit sei bislang aus drei Bundesstaaten gemeldet worden, heißt es im "Lancet"-Journal. Nachdem sie zunächst im Mai im Bundesstaat Kerala entdeckt worden war, seien dort bis Ende Juli 82 Kinder unter fünf Jahren infiziert gewesen. Die Krankheit sei nicht lebensbedrohlich, so die Wissenschaftler. Aber angesichts der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie solle man wachsam bleiben.