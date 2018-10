Tolu kehrt zum Prozess nach Istanbul zurück

Lange war es unklar. Jetzt steht fest: Mesela Tolu wird an dem heutigen Prozess gegen sie in Istanbul teilnehmen. Sie wolle sich gegen alle Vorwürfe verteidigen und Freispruch beantragen, sagt ihre Anwältin, Kader Tonc.

Rückkehr in die Türkei nach Tolus Freilassung

Nachdem die Ausreisesperre Ende August aufgehoben wurde, kehrte die 34-Jährige Mesale Tolu mit ihrem kleinen Sohn nach Deutschland zurück. Zuvor war sie mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft. Für Mesale Tolu gibt es noch einen wichtigen Grund für den Prozess nach Istanbul zurückzukehren: Auch ihr Ehemann, Suat Corlu ist in demselben Verfahren angeklagt.

"Wir werden zusammen verurteilt und der Richter hat mich gehen lassen und meinen Mann nicht. Das ist ein Grund, für mich und meinen Sohn, dass ich wieder zurückgehe und an dem Verfahren teilnehme." Mesale Tolu

Auch Mesale Tolus Mann wird Terrorunterstützung vorgeworfen. Anders als Tolu ist er aber türkischer Staatsbürger und darf bis auf weiteres die Türkei nicht verlassen. Die Familie, allen voran Tolus Vater, Ali Riza Tolu, unterstützt den Schritt seiner Tochter, für den Prozess in die Türkei zu kommen.

"Meine Tochter ist eine mutige Frau. Wir hoffen, das macht was Gutes." Ali Riza Tolu

Ein Risiko besteht für Tolu weiterhin

Denn: Ganz so ungefährlich ist Tolus Teilnahme am Prozess nicht. Die türkischen Behörden könnten ihr die Einreise in das Land verweigern, befürchtet ihre Anwältin. Die 34-Jährige Tolu aber hat diese Bedenken im Moment nicht.

"Ich bin nicht geflüchtet. Ich war dort, nachdem die Ausreisesperre aufgehoben worden ist, vor den Augen der Polizei und allen anderen. Sie hätten was tun können. Deswegen denke ich nicht, dass es leichtsinnig ist, sondern das Nötige, was getan werden muss." Mesale Tolu

Tolu sieht sich nicht als Einzelkämpferin

"Ich bin die Einzige, die das erlebt hat. Deswegen fühle ich mich vielleicht auch stark. Irgendein Tweet reicht aus, um im Gefängnis zu landen." Mesale Tolu

Denn: Der Fall Tolu hatte zusammen mit dem des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel sowie des Menschenrechtlers Peter Steudtner, die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland schwer belastet. Yücel und auch Steudtner sind inzwischen aus der Haft entlassen und zurück in Deutschland.

Prozess unter Beobachter deutscher Gesandter

Den Prozess im Istanbuler Gerichtssaal wird auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp als offizielle Beobachterin des Bundestags verfolgen. Auch ein Vertreter des deutschen Generalkonsulats in der Türkei wird beim Prozess anwesend sein. Dass heute ein Urteil gefällt wird, erwartet auch Tolus Anwältin nicht. Sie gehe davon aus, dass der Prozess vertagt wird.