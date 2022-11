Tokajew gewinnt Präsidentenwahl in Kasachstan

Bei der Präsidentschaftswahl in Kasachstan ist Amtsinhaber Kassym-Schomart Tokajew wie erwartet klar wiedergewählt worden. Der 69-Jährige kam laut ersten Ergebnissen auf 81,31 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Tokajew war ohne nennenswerte Opposition zur Wahl angetreten.

Russland beteiligte sich an brutaler Niederschlagung von Protesten in Kasachstan

In der rohstoffreichen Ex-Sowjetrepublik hatte es Anfang Januar massive Proteste gegen gestiegene Gaspreise gegeben. Später weiteten sich die Proteste zu regierungskritischen Demonstrationen im ganzen Land aus. Die Proteste wurden blutig niedergeschlagen, 238 Menschen wurden getötet. Tokajew gab damals einen Schießbefehl gegen die Demonstranten, die er als "Terroristen" bezeichnete. Und er erbat sich "Unterstützung" bei Kremlchef Wladimir Putin, durch das von Russland dominierte Militärbündnis "Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit" (OVKS).

Tokajew auf Distanz zu Moskau wegen Krieg in der Ukraine

Nach der brutalen Niederschlagung der Proteste im Januar hatte Tokajew Reformen versprochen, zudem war er wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Distanz zu Moskau gegangen.

Putin gratulierte Tokajew dennoch am Montag zum Wahlsieg. Der kasachische Präsident habe ein "überzeugendes Mandat" für seinen Kurs der "nationalen Entwicklung" erhalten, hieß es aus dem Kreml.

Fünf Kandidaten waren gegen Tokajew angetreten

Im Wahlkampf hatte Tokajew ein "Neues Kasachstan" mit demokratischen Fortschritten und wirtschaftlichen Reformen versprochen. Allerdings dauern die Wirtschaftsprobleme in dem größten Land Zentralasiens an, ebenso wie die autoritären Reflexe der Führung.

Gegen Tokajew waren fünf weitgehend unbekannte Kandidaten angetreten, von denen keiner mehr als 3,42 Prozent erreichen konnte. Die Option "gegen alle" kreuzten 5,8 Prozent der Wähler an. Die Wahlbeteiligung unter den zwölf Millionen Wahlberechtigten lag nach Angaben der Wahlkommission bei 69 Prozent - Angaben, die jedoch nicht unabhängig überprüft werden können.

Festnahmen und "Beweis-Selfies" vor Wahllokalen

Tokajew hatte 2019 die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew angetreten, der Kasachstan fast drei Jahrzehnte lang mit eiserner Faust regiert hatte. Die nächste Präsidentschaftswahl war ursprünglich für 2024 angesetzt, doch hatte der Staatschef den Termin im September auf November vorgezogen.

Am Sonntag wurden rund 15 Demonstranten festgenommen, die in Almaty freie und faire Wahlen forderten, wie AFP-Journalisten berichteten. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur AFP diese Zahl. Vor der Wahl hatten auch Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Kritik an der Organisation der Abstimmung geäußert.

AFP-Reporter beobachteten Wähler, die vor den Wahllokalen in den Städten Astana und Almaty Selfies machten. Viele von ihnen sagten, ein solches Foto müssten sie am Montag an ihren Arbeitsplätzen vorzeigen.

Mit Material von dpa und AFP.